KAO DA NIJE S OVOG SVIJETA / Doktor Luka hipnotizirao slavnog nogometaša: 'Vrištao sam Luka, Muka, kako god da mu je ime. Fenomenalno, izgubio sam glas zbog njega'

'To dodavanje Luke Modrića razlog je zašto sam izgubio glas! To što on radi... ma, to je ilegalno! Vrištao sam Luka, Muka, kako god da mu je ime. Fenomenalno'