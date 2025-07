Posljedice stravičnog loma noge: Musiala je slomio fibulu, evo koliko će izbivati s travnjaka

PSG je sinoć pobjedom 2:0 protiv Bayerna izborio polufinale Svjetskog klupskog prvenstva, ali nakon utakmice puno se više pričalo o stravičnoj ozljedi Jamala Musiale. U posljednjem napadu prvog poluvremena Musiala je dobio loptu u kaznenom prostoru Parižana, a njihov vratar Gianluigi Donnarumma pokušao je doći do nje i putem se sudario s Musialom. Nijemac je nakon toga ostao ležati u suzama, a noga mu je bila potpuno izokrenuta.

Musiala je na kraju iznesen na nosilima i bilo je jasno kako se radi o teškoj ozljedi, a dan nakon poznato je i koliko je točno ozljeda teška. Musiala je slomio lisnu kost i oštetio nekoliko ligamenata te se po prvim pretragama očekuje da će morati pauzirati između četiri i pet mjeseci.

🚨⚠️ Jamal Musiala has broken his left fibula and damaged several ligaments, reports BILD.



Musiala will likely be out for 4-5 months. pic.twitter.com/tF3twWzg31