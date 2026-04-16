Jakirović u finalu izbora za trenera sezone: 'Biti uz jednog Lamparda je čast i ponos'

Sergej Jakirović nije očekivao da će Hull City tako brzo doći do doigravanja Championshipa kada je prošlog ljeta preuzeo Tigrove. Bosanskog trenera imenovao je Hull nakon što je klub jedva izbjegao ispadanje u League One, a troškovi kluba bili su ograničeni embargom na transfere EFL-a.

Unatoč tim izazovima, Jakirović je pretvorio svoju momčad u jednog od zabavljača Championshipa i vodio ih do mjesta koja vode u doigravanje s četiri boda prednosti i četiri utakmice do kraja. I time je 49-godišnjak nominiran za nagradu za menadžera sezone na užem izboru uz Franka Lamparda, čija momčad iz Coventryja bježi s naslovom. Tu su i Alex Neil iz Millwalla te Kim Hellberg iz Middlesbrougha.

Championship:



◎ Frank Lampard

◎ Alex Neil

◎ Kim Hellberg

◎ Sergej Jakirović

"Moram reći da sam se prije sezone, odnosno odmah nakon potpisivanja ugovora s Hullom, konzultirao s mnogim igračima i trenerima koji su prošli kroz Championship, pa sam otprilike znao što očekivati. Ali opet, kao i sa svime u životu, najvažnije je vidjeti se sam i steći vlastito iskustvo kako biste ga mogli primijeniti u praksi", rekao je u intervjuu za Flashcore pa nastavio:

"Treba napomenuti da sam, zajedno sa svojim osobljem, radio u tri kluba koji redovito igraju u europskim natjecanjima i u tom ritmu od dvije utakmice tjedno, tako da nam nije bio problem prilagoditi se i optimizirati trenažni proces."

Kako se razvijao vaš odnos s klubom tijekom sezone?

"Kliknuli smo od početka, bez sumnje. Za svakog trenera najvažnije je osjetiti povjerenje vodstva kluba. Takva podrška ovdje je prisutna od samog početka. Vlasnik kluba, gospodin Acun, inzistirao je na mom dolasku od samog početka, a kako to ide u životu, volite biti tamo gdje ste željeni i gdje se osjećate prihvaćeno."

"Komunikacija po dolasku bila je jednostavna, i u tom smo tonu nastavili cijelo vrijeme. Imamo sve potrebne uvjete, navijači su prepoznali naš trud - u prosjeku imamo oko 20.000 navijača na svakoj utakmici, što je važna dodatna motivacija. Hull i Yorkshire kao sredina su prilično živopisni; svi koji su ovdje posjetili bili su pozitivno iznenađeni. Tako da smo i s te strane zadovoljni."

"Ekipa je prošle godine bila u vrlo teškoj situaciji, tek u posljednjem kolu osigurala je opstanak. Ove godine radimo sjajne stvari, a to je svakako dodatni razlog za veliki optimizam koji okružuje klub. Trenutno smo na mjestima koja vode u doigravanje, a preostala su nam četiri kola, ali to se još mora potvrditi na terenu. Svaka sljedeća utakmica je finale.

"Teško je sada govoriti o promociji u (Premier ligu), pogotovo jer još nismo ni matematički osigurali doigravanje, a znate kakav bi nas 'pakao' tamo čekao. Bez obzira na to, to bi bila kruna svačije karijere - i potencijalni plasman u doigravanje i promocija, ako bi se to dogodilo. Ali nećemo gledati tako daleko unaprijed. Očajnički nam trebaju tri boda ovog vikenda, a onda ćemo vidjeti što će matematika i tablica reći u posljednja tri kola."

Spomenuli ste svoj ponos što ste nominirani za menadžera godine u Championshipu - čemu pripisujete taj uspjeh?

"Već sam to naglasio i ponovit ću to bez problema - svi u klubu su odgovorni za ovo. Od mog osoblja do ljudi koji naporno rade u klubu i zajednici. U konačnici, to je svakako stvar velikog ponosa. Biti među takvim imenima, uz nekoga poput Franka Lamparda u tako konkurentnoj ligi, ogroman je uspjeh.

"Ne znam kako će proći sama dodjela nagrada, ali biti nominiran kao jedno od četiri imena od toliko trenera je čast, ponos i obveza za budućnost."

Kako ste se nosili s pritiskom ulaska u play-off? Imate iskustva u velikim natjecanjima iz svojih prethodnih menadžerskih uloga. Je li to pomoglo?

"Prvo moram istaknuti da su nas svi u javnosti vidjeli u očajničkoj borbi za opstanak. Svi smo si obećali da ćemo ići utakmicu po utakmicu, a zatim uzeti sve što nam se ponudi. Sada smo tu gdje jesmo."

"Što se mene osobno tiče, jednostavno sam stekao ogromno iskustvo kroz sve ove godine u trenerskom poslu. Kao što sam rekao, ne stvara se ogromna euforija nakon pobjeda, a nakon poraza sve shvaćate pozitivno i izvlačite pouke. Nisam mijenjao svoju trenersku filozofiju od početka, ali sam se u svakom klubu usavršavao. Svako iskustvo je lekcija, čak i ona negativna. Znate kako se nositi s novom situacijom i znate što na kraju donosi rezultate. Takvo iskustvo je nemjerljivo."

POGLEDAJTE VIDEO: Graf odmah jasno poručio hajdukovcima: 'Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca'