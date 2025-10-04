Jakirović slavi, golman koji je na pretpozivu hrvatske reprezentacije oduševio

U 9. kolu engleskog Championshipa, tamošnje druge lige, nogometaši Hulla su pred svojim navijačima svladali Sheffield United s minimalnih 1-0.

Nakon pola sata igre Akintola je bio jedini strijelac na utakmici, za tri boda sastava kojeg trenerski vodi Sergej Jakirović, nekadašnji strateg Rijeke i Dinama. No, pravi junak Hulla bio je 25-godišnji hrvatski vratar Ivor Pandur, koji se nalazi na pretpozivu aktualnog reprezentativnog popisa.

U 88. minuti su gosti imali savršenu priliku za izjednačenje i osvajanje boda, ali je jedanaesterac Burrowsa zaustavio Pandur.

Hull je trenutačno na 13. mjestu ljestvice te ima tri pobjede, tri poraza i tri neodlučena rezultata.

