Nakon Lokomotive, Hajduka i Rijeke polufinale Hrvatskog nogometnog kupa izborio je Dinamo koji je na domaćem terenu, s uvjerljivih 4-0 (2-0), nadigrao Goricu.

Put prema četiri najbolja Dinamo je trasirao u prvom poluvremenu kada je postigao dva pogotka, strijelci su bili Gabriel Vidović u devetoj te Fran Brodić u 26. minuti. U drugom poluvremenu strijelci su za Dinamo bili Sandro Kulenović u 56. minuti iz jedanaesterca te Luka Vrbančić u 83. minuti.

Dinamov trener Sergej Jakirović je nakon utakmice bio vidno zadovoljan.

"Čestitam dečkima na odličnoj igri od prve sekunde. Dobar protok lopte, puno ideje i vica. Otvorili smo sjajnu utakmicu, brzo poveli 2:0 i sve smo kontrolirali. Cvetko je debitirao, Vrbančić je zabio prvi gol i sad valjda ovi igrači koji do sad nisu igrali znaju zašto smo im skakali po glavi na svakom treningu. Nekad to nije lako mentalno, ali treba nam svaki igrač jer smo živi na svakom frontu", rekao je Jakirović u uvodu.

Tek drugi put dva gola u prvom poluvremenu?

Meni je najvažnije kako završi, nisam znao za taj podatak, ali svjesni smo mi da moramo biti još opasniji. Moramo biti stabilni otraga iako je i danas bilo nekih situacija u kojima su nas izigrali.

Konačno jedna utakmica bez stresa?

Ne znam koji je mjerač za stres, ali nisam ja tamo nikad miran. Želim da je bolje, da se vide stvari koje radimo jer u individualnim analizama radimo puno s njima.

Sučić?

Ušao je u ozbiljan kontinuitet, karakteran je i ima iznimno visoke radne navike. On sve upija, nema šanse da mu nešto promakne i to mu se vraća na terenu. Cvetko je s nama bio na pripremama, stalno je tu s nama i radi njega mi je jako drago. On je budućnost kluba. Što se tiče s Vrbančićem, on je zabio i u Ponikvama, a dečki ga prozivaju da nije još počastio, morat će sad. On je sjajan igrač, on je isto veliki potencijal.

Jako dobro svi igrali, daje li vam to sad brige?

Nisu ti igrači rezerve, oni su tu. Mi imamo uvijek plan A i plan B. Brodića smo doveli jer on svojim kvalitetama to zaslužuje. Tu je Petković, hrvatski reprezentativac, ali svi naši napadači su različiti i može ih se koristiti čak i sve zajedno. Nama je svaki igrač potreban.

Vidoviću polako ističe posudba, hoćete li ga zadržati?

Nismo o tome još pričali. On je tu s nama, dobro radi. Nekad nam trebaju drugi profili na tim pozicijama, ali jako mi je drago zbog njega da je i on odigrao dobro. Što se otkupa tiče, to nije pitanje za mene.

VAR i presica Brune Marića?

Bez komentara.

Sad Osijek?

Osijek je puno goropadniji kod kuće nego u gostima, to je trenutačno tako. Morat ćemo se jako dobro pripremiti za sve što nas čeka i vjerujem da ćemo naš plan pretočiti na teren i ostvariti dobar rezultat.

