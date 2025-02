Prava golijada na Drosini: Istra nakon dugog čekanja uzela 'skalp' Lokosima

Nogometaši Istre 1961 pobijedili su Lokomotivu s 3-2 (3-1) u prvoj utakmici 24. kola hrvatskog prvenstva, koja je u petak odigrana na pulskom stadionu Aldo Drosina.

Lokomotiva je povela u 16. minuti golom Roberta Mudražije iz kaznenog udarca. Domaćin je do izjednačujućeg pogotka stigao čim je krenuo s centra, a loptu je u mrežu u 17. minuti poslao Kristian Fućak. Vodstvo Puljanima donio je Stjepan Lončar golom u 26. minuti, a za 3-1 je u 42. minuti strijelac bio Mateo Lisica. Konačnih 3-2 postavio je Robert Mudražija u 57. minuti, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Ovom pobjedom Istra 1961 je došla do 28 bodova i izjednačila se s Lokomotivom, ali je ostala na osmom mjestu zbog lošije gol-razlike. Lokomotiva je sedma. Vodeća Rijeka ima 45 bodova, jedan više od Hajduka, a sedam više od trećeplasiranog Dinama koji će u nedjelju (15 sati) u najvećem hrvatskom derbiju ugostiti Splićane.

Momčadi Istre 1961 i Lokomotive odigrali su odličnu i sdržajnu utakmicu na otvaranju 24. kola HNL-a, a već nakon 15 minuta igre vidjeli smo i prvi pogodak.

Lokomotiva je povela iz kaznenog udarca koji je skrivio domaći vratar Lovro Majkić srušivši Roberta Mudražiju, kad ga je Lokomotivin najbolji strijelac uspio zaobići u kaznenom prostoru. Glavni sudac Zdenko Lovrić nije odmah pokazao na bijelu točku već je to učinio nakon što su mu iz VAR sobe sugerirali pregledavanje usporene snimke.

Otvorila se utakmica

Mudražija je u 16. minuti sam preuzeo odgovornost i snažnim udarcem u donji desni kut svladao Majkića za vodstvo "Lokosa".

Veselje se među gostujućim nogometašima još nije ni stišalo, a već su na tribinama stadiona Aldo Drosina počeli ludovati "Demoni". Navijačima Istre je razlog za slavlje donio Kristian Fućak, igrač koji je u zimskom prijelaznom roku došao kao pojačanje u napadu pulske momčadi.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL

Puljani su izveli udarac sa sredine igrališta i odmah složili opasnu akciju preko desnog krila. Gostujuća obrana nije uspjela izbiti loptu nakon ubačaja s desne strane. Udarac Stjepana Lončara s 15 metara Zvonimir Šubarić je obranio, ali samo je uspio odbiti loptu do Fućka, koji ju je s pet metara poslao pod prečku i tako došao do svog prvog pogotka u dresu Istre.

Na novi pogodak trebalo je čekati samo devet minuta, a opet su mu se veselili pripadnici domaće navijačke skupine. Puljani su u ovom slučaju uspjeli pronaći prostor na lijevom boku, po kojem se do kaznenog prostora probio Antonio Maurić i u padu ubacio loptu pred gostujuća vrata. Lončar se uspio namjestiti i s nekoliko metara svladati Šubarića. I Lončaru je to bio prvi pogodak otkako je pojačao Istru u siječnju.

Ovakav razvoj događaja kao da je ošamutio gostujuću momčad, jer Lokomotiva nikako nije uspijevala povezati smislenu akciju do kraja poluvremena. Domaći su nogometaši to iskoristili i u 42. minuti su došli i do trećeg pogotka.

Golijada na Drosini

Sve je sam napravio Mateo Lisica. Gotovo sa sredine igrališta krenuo je prema suparničkim vratima. Pratili su ga suigrači s desne i lijeve strane, ali Lisica je odlučio sam završiti akciju udarcem s 20-ak metara. Pogodio je donji desni kut gostujućeg gola za svoj četvrti prvenstveni pogodak u ovoj sezoni.

Neuvjerljiva momčad Silvija Čabraje u prvom poluvremenu, u drugom se dijelu pokazala u mnogo odlučnijem izdanju. Gostima je trebalo nešto manje od 12 minuta da dođu do pogotka. U 57. minuti ubacio je iz kuta Marko Pajač, na pet metara je na loptu natrčao Dušan Vuković i glavom ju poslao prema golu, ravno na nogu Roberta Mudražije koji ju je s pola metra preusmjerio u mrežu za svoj drugi pogodak na utakmici, a 12. u sezoni.

Nastavili su gostujući igrači tražiti put do izjednačujućeg pogotka, a blizu mu je u 62. minuti bio Silvio Goričan. Njegov šut s 20-ak metara prošao je malo pokraj vratnice.

Nije ni Istra bila bezopasna. U 66. minuti je Moris Valinčić prošao po desnom boku i odličnom povratnom loptom pronašao Fućka, čiji je udarac s 15-ak metara blokiran.

Pokušali su domaći do četvrtog gola doći i pokušajima iz daljine, ali je Maurićev šut s 25 metara iz dva pokušaja Šubarić uspio ukrotiti.

U 88. minuti su uspjeli pulski nogometaši poslati loptu u mrežu, ali je strijelac Danijel Đurić bio u zaleđu kad mu je lopta upućena pa je pogodak opravdano poništen.

Unatoč trudu i boljem izdanju, Lokomotiva nije uspjela doći do izjednačujućeg pogotka pa je Istra prvi put od studenog 2021. uspjela svladati "Lokose" na svom stadionu.