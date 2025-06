Održan ždrijeb prve runde kvalifikacija za LP: Zrinjski imao sreće, a jedan par privlači pažnju

Održan je ždrijeb Lige prvaka za prvu kvalifikacijsku rundu koja će se igrati 8. i 9. srpnja. Predstavnik BiH, Zrinjski iz Mostara ranije danas je saznao da će četiri moguća protivnika biti Dinamo Minsk, Kairat Almaty, FC Noah i Virtus.

Plemići su imali sreće i izvukli predstavnika San Marina, Virtus te će imati lagan zadatak u pokušaju plasmana u drugu kvalifikacijsku rundu koja bi im osigurala barem play-off za ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige. Ždrijeb je u još jednom bio naklonjen Zrinjskom. Naime, dva para iz prve runde izvučena su i kao lucky luzeri, odnosno, poraženi iz ta dva susreta neće pasti u drugu rundu kvalifikacija za Konferencijsku ligu već odmah u treću.

Irski derbi kao najzanimljiviji par. Rijeka će protivnika saznati sutra

Ta dva sretna para su upravo Zrinjski-Virtus te Vikingur-Lincoln. To znači da ako Zrinjski nekim čudom ispadne od prvaka San Marina, past će u treću kvalifikacijsku rundu Konferencijske lige.

Najzanimljiviji par prve runde je irski derbi Shamrocka i Linfielda (Sjeverna Irska). Što se drugih ekipa iz regije tiče, Olimpija je izvukla Kairat iz Almatyja, Budućnost armenski Noah, a Shkendija velški TNS.

Rijeka će se priključiti u drugoj kvalifikacijskoj rundi gdje neće biti nositelji, a svog će protivnika saznati sutra.

