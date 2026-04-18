Trener Vukovara briljirao: 'Imam igrače za lige petice. Ja sam bacao bisere pred svinje'

Nogometaši Vukovara 1991 ostvarili su prvu gostujuću pobjedu u HNL-u ove sezone svladavši Istru 1961 u Puli sa 2-1 (1-1) u susretu 30. kola te se vratili u borbu za ostanak.

Nakon utakmice trener Vukovara Tomislav Stipić dao je izjavu za MAX Sport i govorio o svom povratku u HNL nakon pet godina.

"Imam igrače koji će za dvije, tri godine biti u ligama petice, poput Čaića, Butića i Gurlice. Ne bih sada sve izdvajao, ali vjerujem da dečki imaju potencijal i to pokazuju na terenu. Čekao sam pet godina da se vratim u Hrvatsku i malo sam se pogubio, razbacivao svoj talent, odnosno bacao bisere pred svinje", poručio je.

Šest kola prije kraja Vukovar 1991 sada ima 24 boda, četiri manje od predzadnjeg Osijeka, dok je Istra 1961 sedma sa 36 bodova, jednim manje od petog Slavena Belupa i šeste Lokomotive.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu.