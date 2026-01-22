Izbornik Senegala otvoreno o kontroverznom završetku Afričkog kupa nacija

Izbornik senegalske nogometne reprezentacije Pape Bouna Thiaw u četvrtak je putem društvenih mreža svoju odluku o povlačenju momčadi s terena u završnici finalnog dvoboja na Afričkom prvenstvu protiv Maroka u nedjelju u Rabatu objasnio kao emocionalnu reakciju na nepravdu.

"Iskusili smo odličan turnir s fantastičnom organizacijom koji se na nesreću završio tragično. Nikada nisam imao namjeru postupati protiv principa igre koju toliko volim. Samo sam htio zaštiti svoje igrače od nepravde. Ono što neki vide kao kršenje pravila nije bilo ništa drugo do emocionalna reakcija na pristranost u toj situaciji. Nakon međusobnih razgovora odlučili smo nastaviti utakmicu i pokušati osvojiti trofej za vas senegaslke navijače. Ispričavam se svima koji su se našli uvrijeđeni, ali ljubitelji nogometa shvaćaju kako su emocije integralni dio sporta", objavio je Thiaw putem Instagrama.

Nakon što je duboko u sudačkoj nadoknadi pri rezultatu 0-0 dosuđen vrlo dvojbeni kazneni udarac za Maroko, senegalski igrači i stručni stožer žestoko su prosvjedovali protiv te odluke kod sudaca te su se čak na nekoliko minuta i povukli s terena. Nakon što su se vratili na travnjak vratar Mendy je obanio mlaki 11-erac Diaza da bi u prodžetku pape Gueye zabio gol za pobjedu Senegala.

Zbog odlaska s terena, Senegal je suočen s mogućom kaznom, a kakva će ona biti odlučit će Disciplinska komisija Afričke nogometne konfedrracije (CAF) u sljedećim danima.

