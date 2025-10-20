KATAR /

Izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina objavio popis za Svjetsko prvenstvo

Izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina objavio popis za Svjetsko prvenstvo
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Na popisu su se našla pet igrača Dinama i dva Hajduka

20.10.2025.
14:57
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
Izbornik Marijan Budimir objavio je popis igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo za igrača do 17 godina koje će se ove godine od 3. do 27. studenog igrati u Katru. Hrvatsku, koja se nalazi u skupini C zajedno s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kostarikom i Senegalom, će predstavljati sljedeći igrači:

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)

'Zadnja dva mjeseca odradili smo dva turnira i šest kvalitetnih utakmica protiv jakih i renomiranih protivnika. Pet smo pobijedili, jednu remizirali, zabili smo 16 golova i nismo primili nijedan. Svi igrači su pokazali kvalitetu i svi su zaslužili ići na Svjetsko prvenstvo. Koristili smo 27 igrača, međutim pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao i izabrati tih 18 igrača i trojicu vratara. Mi smo dobri i kvalitetni, pokazali smo da možemo igrati sa svakim. Najbitnije je da svi budemo zdravi, a ja s velikim veseljem i optimizmom iščekujem to Svjetsko prvenstvo, gdje ćemo se, nadam se, pokazati u pravom svjetlu i dostojno predstaviti hrvatski nogomet,'  izjavio je izbornik.

Hrvatska Reprezentacija U-17Svjetsko Prvenstvo U-17Marijan Budimir
