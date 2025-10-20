Izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina objavio popis za Svjetsko prvenstvo

Izbornik Marijan Budimir objavio je popis igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo za igrača do 17 godina koje će se ove godine od 3. do 27. studenog igrati u Katru. Hrvatsku, koja se nalazi u skupini C zajedno s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kostarikom i Senegalom, će predstavljati sljedeći igrači:

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)

'Zadnja dva mjeseca odradili smo dva turnira i šest kvalitetnih utakmica protiv jakih i renomiranih protivnika. Pet smo pobijedili, jednu remizirali, zabili smo 16 golova i nismo primili nijedan. Svi igrači su pokazali kvalitetu i svi su zaslužili ići na Svjetsko prvenstvo. Koristili smo 27 igrača, međutim pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao i izabrati tih 18 igrača i trojicu vratara. Mi smo dobri i kvalitetni, pokazali smo da možemo igrati sa svakim. Najbitnije je da svi budemo zdravi, a ja s velikim veseljem i optimizmom iščekujem to Svjetsko prvenstvo, gdje ćemo se, nadam se, pokazati u pravom svjetlu i dostojno predstaviti hrvatski nogomet,' izjavio je izbornik.

