Veliko priznanje za hrvatske suce. Igor Pajač sudi utakmicu Lige prvaka

Veliko priznanje za hrvatske suce stiglo je iz UEFA-e. Naime, Igor Pajač odabran je za sudca utakmice Athletic Bilbaa i Qarabaga u Bilbau.

Osim Pajača na toj će utakmici suci biti i drugi Hrvati, konkretno Bojan Zobenica i Ivan Mihalj koji će biti pomoćni sudci i Zdenko Lovrić koji će biti četvrti sudac. U VAR sobi sjedit će još jedan Hrvat - Ivan Bebek kojemu će pomagati Švicarac Feday San. Pajač je sudio i u utakmici drugog kola Europske lige između Dinamovog protivnika Celte Vigo i grčkog PAOK-a, pa je za pretpostaviti da je UEFA bila zadovoljna budući da mu je dala šansu suditi utakmicu na najvećoj pozornici.

Ovo je samo novi primjer povjerenja koji u zadnje vrijeme UEFA i FIFA ima u hrvatske suce. Ivan Bebek je, primjerice, bio pomoćni VAR sudac u finalu klupskog svjetskog prvenstva, dok su Mateo Erceg i Patrik Kolarić sudili utakmice kvalifikacije za Europsku ligu. Napominjemo da je zadnji put Hrvatska imala sudaca u Ligi prvaka 2015. kada je Ivan Bebek sudio utakmicu Real Madrida i Shakhtara

