Prvi put u povijesti, članovi Građanskog nogometnog kluba Dinamo imat će pravo glasa na demokratskim izborima u klubu. Svi oni koji su bili članovi kluba u 2023. godini, te oni koji članstvo obnove do 15. veljače, moći će izaći na izbore 2. ožujka i odlučivati o budućnosti voljenog kluba.

Kroz brojne građanske inicijative i udruge navijači Plavih zahtijevali su transparentno vođenje kluba i omogućavanje svim članovima kluba da biraju i budu birani. Posljednje dvije godine bile su posebno turbulentne, a stvari su se konkretnije krenule kotrljati nakon burne ''Prosinačke Skupštine'' 2022. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uslijedili su mjeseci još jače borbe od strane navijača koji su shvatili da je došlo njihovo vrijeme, a sve je kulminiralo masovnim učlanjivanjem u klub i ulaskom sedam navijačkih povjerenika u Skupštinu Dinama. Prosinac 2023. godine bio je ključan, jer je tada donesen novi Statut kluba.

Odsad će Skupštinu činiti 60, umjesto dosadašnjih 80 članova, a birani će biti po principu ''35+25''. Izvršni odbor birat će kandidate iz kvote ''35'', dok će preostalih 25 članova biti birano od strane punoljetnih članova kluba. Svaka lista imat će svojeg predvodnika iste kao kandidata za predsjednika kluba, te će svih 25 ljudi liste koja skupi najviše glasova ući u Skupštinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijelo to turbulentno razdoblje ostavilo je traga i u svlačionici. Prodaja važnih igrača i loši rezultati već su dovoljan znak određenoj grupaciji ''navijača'' da pljuje po promjenama i zazivaju ''stari model upravljanja'' ali Dinamov najveći dobitak ove sezone neće biti eventualni naslov prvaka ili daleki doseg u Konferencijskoj ligi, već upravo - demokratski izbori.

Naravno, svim navijačima najvažniji je rezultatski uspjeh njihovog kluba, a bezuvjetnu podršku koju igrači imaju od strane Bad Blue Boysa ne može biti zanemariva. Upravo su Boysi godinama zazivali tektonske promjene u klubu, a svijetla budućnost Dinama moguća je samo uz te promjene do kojih mora doći. Neće se to dogoditi preko noći, ali izbori su veliki korak ka tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč slabijim rezultatima iskreni navijači nisu okrenuli leđa momčadi, ali utakmica sezone ipak će se održati 2. ožujka. Na ''navijačkoj'' listi bit će zvučna imena, a neka su već i procurila u javnosti. Radi se o profesorima sa Ekonomskog fakulteta, Tomislavu Globanu i Mislavu Anti Omaziću. Uz njih, na listi bi trebali biti Zvonimir Manenica, financijski direktor Vaillant grupe za financije u Jugoistočnoj Europi, te Robert Penezić, direktor Monri Paymentsa, tvrtke koja je članica vodećih svjetskih grupacija u području online plaćanja.

Osim njih, tamo će biti i sedmorica povjerenika koja su ušla u Skupštinu prošle godine, a očekuju se još i velika, ugledna imena iz svijeta bankarstva, IT-ja i ljudi iz poslovnog svijeta. Normalno, svima je uvjet da su iskreni dinamovci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupno dvije, a možda i tri liste?

Hoće li Damir Zorić izaći na izbore sa svojom listom još se ne zna, ali sigurno je da će ''navijačka'' lista imati barem dvoboj sa listom Otta Barića mlađeg. On je neka od imena sa svoje liste već objavio, poput košarkaša Krune Simona, bivšeg vaterpolista Dubravka Šimenca, Dinamovog igrača iz ''Generacije 82.' '' Pere Bručića...

Zanimljivo je sve to na neki način objavio Barić mlađi. On je naime kazao, kako je njegova lista glas ''zapadne i istočne tribine'', čime je na neki način već krenuo u podjelu među navijačima. Mnogima se to nije svidjelo, a na Zoni Dinamo aktivno se počelo raspravljati o kandidatima, listama i mogućim podjelama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo je činjenica da se razgovara o tome koga izabrati i koga članovi smatraju ispravnim odabirom za klub, najveći dobitak. Dosad je to bilo nemoguće, ruke su se dizale onako kako je bilo dogovoreno, pitanja se nisu postavljala i klub je vođen na netransparentan način.

Demokracija, iako djelomična, veliki je napredak za Dinamo. Sve ono što je bilo dosad ne može i ne smije nekada u budućnosti postati realnost. Ovo je samo početak, a uskoro očekujemo i javno objavljene liste kandidata i njihove izborne programe, a na svakom je pravom navijaču i aktivnom članu da izađe na izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, moramo napomenuti da jedna lista u startu mora imati prednost, jer sve ostalo bilo bi krivo. Riječ je o ''navijačkoj'' listi, stvorenoj od strane ljudi koji su godinama trošili svoje dragocjeno vrijeme, gubili živce i bili ustrajni unatoč svim podmetanjima i zastrašivanjima.

Neka bolji pobijedi...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo