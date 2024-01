Dinamo je u svega nekoliko dana dva puta šokirao svojom transfer politikom i navukao bijes navijača. Nakon što je propala već dogovorena posudba Josipa Brekala, Dinamo je iznenađujuće odlučio prodati Roberta Ljubičića u AEK. I dok većina navijača ne zamjera samu prodaju igrača koji je uglavnom sjedio na klupi u zadnje vrijeme, mnogi se pitaju zar je morao biti prodan baš u AEK?

U našoj anketi smo odlučili pitati i vas za mišljenje o transferu koji je podijelio navijače.

Bilo kako bilo, igrači odlaze i dolaze, no ono što bi trebalo najviše zabrinuti u cijeloj priči je potencijalni novi sukob unutar vodstva kluba.

Dva člana IO glasala protiv

Dva člana Izvršnog odbora su glasala izričito protiv transfera. Riječ je o Dubravku Skenderu i Ivanu Naukoviću, ljudima koji su u odbor ušli kao predstavnici navijača. Podsjetimo, za svaki posao vrijedan preko tri milijuna eura Uprava, prema novom statutu, mora dobiti i suglasnost IO-a.

Za komentar na najnoviji iznenađujući potez Uprave odlučili smo nazvati jednog od bivših igrača Dinama Tomislava Šokotu.

"Nakon svega što se dogodilo s AEK-om, normalno da je čudno malo što se sve događa. No, što više nije čudno gledajući što se sve događa oko Dinama? Meni je to sve čudno, nije to ništa normalno, tako da ni ovo ne treba začuditi navijače.

'Svi pravi dinamovci vide da tu nešto stvarno ne štima'

Čini se kao da netko radi sve na svoju ruku, teško mi je komentirati sve jer se puno stvari izdogađalo. Nedavno sam rekao da Dinamo ne ide u dobrom smjeru, tako da mi je malo glupo stalno se ponavljati, stalno ispadam kao da nešto kontriram, ali svi pravi dinamovci osjećaju da tu nešto stvarno ne štima", iskreno će naš sugovornik.

Ipak, Šokota nam govori i da je uočio i jednu pozitivnu stvar, za koju smatra da bi mogla spasiti Dinamo.

"Jedina pozitivna stvar je ta da sam vidio da bi Boban došao u Dinamo. To bi bila možda i najbolja stvar koja bi se Dinamu mogla dogoditi, ako možemo razgovarati o nečemu pozitivnom. No, koliko je to moguće i koliko će se to ostvarit, to stvarno ne znam, mislim da je to jako teško. To bi bila jedina pozitivna stvar za Dinamo, za sve drugo što se događa ne znam više što bih pametno rekao", nastavlja u istom dahu bivši napadač Plavih.

Pred Dinamom su za nešto više od mjesec dana povijesni demokratski izbori, a stanje u klubu je naočigled kaotično. Prošla godina je bila obilježena brojnim Skupštinama i pričama o novom Statutu i svi su se nadali da će ova godina biti nešto mirnija za klub. No, izgledno je da će biti sve samo ne mirna.

"To je vidljivo, svi ti ljudi koji su danas tamo, nitko od njih se ne želi maknuti. Mislim da treba doći netko kao što je Boban i sve pokrenuti ispočetka. Tamo je uglavnom borba za fotelje i što duže da se ostane na pozicijama, od svih tih ljudi koji su tamo ja baš i ne vidim nešto pozitivno", smatra Šokota i za kraj razgovora se slaže s nama da su vidljive borbe unutar kluba:

"Bit će to konstantna borba i trebat će proći još neko dostatno vrijeme da bi se nešto tu pozitivno napravilo. Ponavljam, po meni je jedini spas da dođe tako netko kao što je Boban i da napravi svoju sportsku politiku i politiku kluba stavi na zdrave temelje i zdrave noge, inače ćemo stalno komentirati ovako što se događa", zaključuje Šokota.