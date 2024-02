Prijelazni rok u HNL-u traje do 6. veljače, odnosno do ponoći u noći s 5. veljače na 6. I dok se vodi grčevita borba za naslov prvaka između Rijeke, Hajduka i Dinama, i na tržišnom mercatu se vodi velika borba za pojačanja. Hajduk i Rijeka s jasnom su vizijom pojačali svoje momčadi, a nije isključeno da će dovesti još igrača, dok je kod Dinama nešto drugačija situacija.

Pitate li navijače Hajduka, vjerojatno će vam većina, ako ne i svi, reći da je ovo najbolji prijelazni rok u novijoj povijesti kluba. Ivan Perišić, Nikola Kalinić, Josip Brekalo i László Kleinheisler pojačali su momčad Mislava Karoglana, a vodstvo kluba je tako u svega nekoliko tjedana više puta oduševilo navijače Bijelih. Kada tome pridodamo da nisu prodali niti jednog prvotimca izuzev Ivana Dolčeka i tako ozbiljno pojačani ulaze u najbitniju polusezonu u posljednjih 20 godina, moramo priznati da Lukša Jakobušić radi odličan posao.

No, isto tako odličan posao radi i Damir Mišković pri slaganju kadra Rijeke. Osim što je zadržao Marca Pašalića, za kojeg je stigla ponuda 'teška' pet milijuna eura, zadržao je i ostatak igrača na okupu, a njima je pridodao i Mirka Marića. Podsjetimo, on je u sezoni 2019./20., dok je igrao za Osijek, zajedno s Antonijom Čolakom i Mijom Caktašom s 20 golova bio najbolji strijelac 1.HNL, a sada je stigao na posudbu do kraja sezone iz talijanske Monze. Nakon Marića, piše se kako Rijeka radi i na dolasku Marka Roga, koji je zadnje tri utakmice Cagliarija odgledao s klupe. Rijeka je trenutno vodeća momčad domaćeg prvenstva, a čini se kako rade sve da tako i ostane.

No, kako u cijeloj toj priči s transferima stoji Dinamo? Naučili smo da ponajbolji igrači lige stižu na Maksimir, a ne Poljud i Rujevicu, no ove sezone se, osim poretka na tablici, očito i to promijenilo.

Neuspjeli eksperiment sa Šimićem

Za razliku od Rijeke i Hajduka, koji imaju jasno određenog čovjeka koji se bavi transferima igrača, u Dinamu je ta funkcija već nekoliko godina upražnjena. Ante Čačić je u prosincu 2022. proglašen "privremenim sportskim direktorom", a u to vrijeme je bio i trener prve momčadi.

Sportski direktor i trener bi trebali zajedno kreirati jasnu transfer politiku svakog iole ozbiljnog kluba, ali su tada u Dinamu procijenili da Čačić to sve može sam. Svega četiri mjeseca kasnije Čačić je dobio otkaz, a na njegovo mjesto trenera stigao je Igor Bišćan. Mjesec dana ranije u klub je ušao i Darijo Šimić, koji je neslužbeno bio sportski direktor kluba. Idući prijelazni rok Dinamo je prodao Josipa Šutala, Luku Ivanušeca i Dominika Livakovića, a stigli su Mauro Perković, Maxime Bernauer, Gabriel Vidović, Takuro Kaneko, Bogdan Mykhaylichenko, Luka Stojković, Lukas Kačavenda, Joaquín Sosa...

U jednom od najbitnijih prijelaznih rokova u povijesti kluba, prodana je 'kičma' momčadi, a mnogi od igrača koji su dovedeni kako bi pokrpali rupe nastale njihovim odlaskom su bili promašaj. Od svih navedenih igrača, jedino su Perković i Kaneko opravdali ukazano povjerenje. Vidović je odlično krenuo, ali se potpuno ugasio, Mykhaylichenko i Sosa su napustili klub svega nekoliko mjeseci nakon dolaska, Bernauer nikako da dobije pravu priliku, a Stojković i Kačavenda se zbog ozljeda nisu stigli ni predstaviti u svom novom klubu.

Loša transfer politika u kombinaciji s lošim rezultatima i ljutim navijačima koštala je Bišćana i Šimića pozicije nakon svega nekoliko mjeseci provedenih u klubu. Bišćana je zamijenio Sergej Jakirović, ali Šimića nije zamijenio nitko.

Jakirović kao i Čačić pliva u mutnom

Iako ni Šimić nije bio službeno sportski direktor, Bišćan se barem imao na koga osloniti kada je riječ o slaganju transfer politike, a čini se kako Jakirović takvu osobu u klubu nema. Kada je sredinom jesenskog dijela prvenstva rekao da mu treba "nekoliko mjeseci i jedan prijelazni rok" da sredi momčad, budući da ju je preuzeo kada je ljetni prijelazni rok već bio završio, mnogi su očekivali kako će Jakirović napraviti obećano u aktualnom prijelaznom roku.

Međutim, kako to i inače biva kada je trener ujedno odgovoran i za transfere kluba, to se nije dogodilo. Iako je doveo nove igrače, mnogi navijači Dinama smatraju kako se Arber Hoxha, Kévin Théophile-Catherine, Fran Brodić i Moreno Živković ne mogu baš nazvati velikim pojačanjima kakvima se hvale Rijeka i Hajduk.

Stigao je iz Japana i lijevi bočni Takuya Ogiwara, ali on tek treba upisati prve minute za Dinamo, navodno je stigao s malom ozljedom koju i dalje liječi.

Da je Brekalo umjesto u Hajduk stigao u Dinamo, kako je bilo i prvotno dogovoreno, moglo bi se reći da je Dinamo ovaj prijelazni rok odradio dobro. Međutim, Jakirović, glavni odgovorni za transfere, je bio na rubu otkaza nakon poraza od Lokomotive, nije se dalo konačno 'zeleno svijetlo' za transfer i povremeni hrvatski reprezentativac je umjesto na Maksimir stigao na Poljud. Da trener, kojem se 'tresla' stolica, nije ujedno i sportski direktor, odnosno da je imao tko drugi odgovoriti Fiorentini, vjerojatno bi cijela situacija ispala potpuno drugačije.

Ljubičić kao dodatni šamar navijačima

Kao da nije bilo dovoljno što su dopustili da 'dijete Dinama' ode u Hajduk, Jakirović i vodstvo kluba su odlučili dodatno šokirati navijače prodajom Roberta Ljubičića u AEK. Ljubičić je kod Jakirovića potpuno pao u drugi plan i gotovo da ga nije ni koristio, stoga vjerujemo kako nije dva puta razmišljao kada su Grci ponudili milijune za igrača koji mu grije klupu.

Navijačima nije problem sama prodaja Ljubičića koliko je problem klub u koji je prodan. AEK je do prije nekoliko mjeseci htio izbaciti Dinamo iz Europe, ali je Jakiroviću i Upravi očito to zanemarivo. Ljubičić nije trebao treneru Jakiroviću i sportski direktor Jakirović je odlučio da će ga prodati, neovisno u koji klub.

Šok nakon Lokomotive Jakirović je preživio, ali navodno samo zbog velike odštete koju klub mora isplatiti njemu i njegovom stožeru u slučaju otkaza, međutim čak i ako se dogodi treća smjena trenera u svega godini dana, za Dinamo je puno veći problem nepostojanje sportskog direktora i jasne transfer politike kluba.