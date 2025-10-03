Iz Noaha su više od mjesec dana čekali da 'vrate' Rijeci: Njihova objava je remek-djelo

Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju kod armenskog Noaha poražena 1-0.

Jedini gol pao je u sedmoj minuti kada je Nardin Mulahusejnović, koji je ljetos stigao iz Zrinjskog, spretno reagirao nogom ispred Petroviča nakon ubačaja iz kornera. Zlomislić je istrčao i pokušao to boksati, ali je promašio loptu i ona je završila u mreži.

Ključni trenutak dogodio se u 30. minuti utakmice. Niko Janković je u borbi za loptu čepovima jako startao po potkoljenici Etekija. Kamerunac u redovima Noaha ostao je u bolovima ležati, a bugarski sudac bez razmišljanja pokazao Jankoviću izravni crveni i put u svlačionicu.

Nakon utakmice u Armeniji, iz Noaha su se odlučili malo i zabaviti putem društvenih mreža, a njihova objava o hrvatskom prvaku privukla je veliku pažnju navijača.

"To se dogodi ako nas ne tagate", napisali su uz 'smajlija koji namiguje' te podijelili i objavu Rijeke od 29. kolovoza kada je nakon ždrijeba hrvatski prvak na X-u objavio popis svojih protivnika i sve ih tagao osim Noaha.

Čekali su iz Noaha više od mjesec dana da 'operu' Rijeku zbog toga i uspjeli.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Capan za RTL Danas: 'Ovako se treba protiv Maccabija'