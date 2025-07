Rakitić otvoreno o Modriću: Pogledajte što je rekao o svom bivšem suigraču iz reprezentacije!

U ekskluzivnom razgovoru za RTL Sport, Ivan Rakitić govorio je o Luki Modriću, njegovom odlasku iz Real Madrida, veličini koju je izgradio u Španjolskoj te odnosu koji su izgradili kroz godine rivalstva i zajedničke reprezentativne borbe.

Posljednja utakmica kao potvrda veličine

'Za Luku, što reći... Mislim da on nije samo uzor navijačima Reala, nego općenito svima u Španjolskoj koji vole nogomet. Malo je takvih igrača koji to mogu reći za sebe. Meni je sasvim jasno – na primjer, u Sevilli obožavaju Luku, ne samo kao igrača, nego i kao čovjeka.

U posljednjoj utakmici posebno se osjetila ta ljubav, i ne samo u Madridu. Mislim da je to zasluženo i samo dokaz njegove veličine. Bit će to veliki gubitak, ne samo za Real, nego i za španjolsku ligu i nogomet u ovom dijelu Europe. Ali imat ćemo ga i dalje – to je najbitnije. Uvjeren sam da će ga svi pamtiti u najboljem mogućem smislu.

Rivalstvo s poštovanjem

Lijepo je vidjeti da je od prvog dana bio svjestan kojim putem mora ići. Postigao je sve što je zamislio i za što se pripremao. Imali smo velike borbe u El Clásicu, i sve što smo prošli zajedno... uvijek smo se pazili, voljeli i čuvali jedan drugog. Svaki od nas se borio za svoje boje, uživali smo u tome i bilo nam je prelijepo. Mislim da nema boljeg čovjeka i karaktera koji može predstavljati momčad, klub, reprezentaciju.'

