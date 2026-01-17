FREEMAIL
ČUDESNI IVAN /

Perišić se pojavio u ključnom trenutku i zabio za pobjedu PSV-a, pogledajte što je napravio

Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia

Ivan Perišić je (opet) spasio PSV

17.1.2026.
22:20
Sportski.net
Anp, Anp/alamy/profimedia
Ivan Perišić zabio je pobjednički gol za PSV u gostujućoj utakmici protiv Fortune Sittard koja je završena rezultatom 2:1 u korist momčadi iz Eidenhovena.

Perišić je u 786. minuti bio strijelac gola za 2:1 koji odlučio pobjednika i donio važne bodove lideru prvenstva.

Rano vodstvo i brzi odgovor domaćina

Susret na stadionu Fortune Sittard počeo je vrlo dinamično. Gosti iz Eindhovena, koji su u utakmicu ušli kao apsolutni favoriti, poveli su već u osmoj minuti preko talentiranog Paula Wannera. Kada se činilo da će lider prvenstva rutinski odraditi posao i lako doći do novih bodova, domaćini se nisu predavali.

Samo četiri minute kasnije, najbolji strijelac Fortune, Kaj Sierhuis, koristi prvu pravu priliku i poravnava rezultat na 1:1, unoseći potpunu neizvjesnost u nastavak dvoboja.

Potpuna dominacija

Nakon izjednačujućeg pogotka, PSV je u potpunosti preuzeo kontrolu nad igrom, stežući obruč oko gola domaćina.

Kako se utakmica bližila kraju, a rezultat se nije mijenjao, rasla je nervoza u redovima gostiju. Ipak, tada je na scenu stupio j Perišić. U 76. minuti, nakon duge i strpljive akcije svoje momčadi, Perišić je pokazao zašto je i dalje ključna figura u planovima trenera Bosza. Iskoristio je trenutak nepažnje u obrani domaćina i preciznim udarcem matirao nemoćnog Branderhorsta za konačnih 2:1.

Perišićev gol možete pogledati OVDJE.

Ovom pobjedom PSV je učvrstio svoju poziciju na vrhu nizozemske lige.

Ivan PerišićFortuna SittardPsvGol
