Ivan Katalinić jedan je od najuspješnijih nogometnih imena Hajduka. Kao golman, član slavne generacije koju je vodio legedarni Tomislav Ivić, osvojio je Kate četiri naslova prvaka i pet uzastopnih Kupova propale Jugoslavije, a kao trener od samostalnosti Hrvatske je jedini odveo splitski sastav do dvostruke krune, kao i do četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine, što je do danas ostao najveći uspjeh Hajduka. Isto tako, od 1996. do 2002. Katalinić je bio član stručnog stožera, pomoćnik Miroslava Ćire Blaževića na klupi hrvatske reprezentacije, koja je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. osvojila brončanu medalju.

Nadalje, početkom 1980. potpisao je kao golman za Southampton gdje se zadržao tri i pol godine. U bogatoj trenerskoj karijeri Kate je vodio 20 klubova. Katalinića smo nazvali u utorak ujutro prije balota.

"Uvatili ste me, nisam još otiša, rano je za to", kazao nam je Ivan Katalinić s kojim smo se dotaknuli borbe za naslov prvaka u SuperSport HNL-a.

U subotu na Poljudu, od 16.00, Hajduk i Dinamo igraju najveći hrvatski nogometni derbi, ključnu, presudnu utakmicu. Oba kluba ove sezone ne briljiraju. Hajduk je na dva vezana poraza od Istre i Osijeka, a u posljednja 4 kola su uzeli samo 2 od mogućih 12 bodova. Dinamo, s druge strane, slavio je po prvi put ove sezone u derbiju protiv Rijeke 1-0 na Maksimiru i došao na samo -1 od Rijeke i Hajduka.

Kate, kakva su vaša očekivanja u derbiju?

"Slušajte, teško je to kazati. Ni Hajduk ni Dinamo ne igraju dobro. Tko možda bude imao više raspoloženih igrača taj dan, taj će dobiti utakmicu", govori Ivan Katalinić.

Gennaro Gattuso napravio je rezultatski pomak na trenerskoj klupi Hajduka, je li napravio igrački?

"To će se vidjeti na kraju".

Dosta je kritika sad na račun Hajduka zbog posljednjih 4 ligaške utakmice...

"Ma dobro, ako na kraju uzmu titulu sve te kritike na račun Hajukove loše igre padaju u vodu. Neće nitko spominjati kako se igralo nego tko je bio prvi."

Gattusu nije lako...

"Nije, ali to je takav posao. Gattuso kad je trebao dobiti utakmice nije ih pobijedio. Svatko je kovač svoje sreće. Ako ih nije dobio, znači da Gattuso u posljednje vrijeme nije napravio igrački pomak u posljednjih mjesec dana. Da je dobio dvije utakmice kući - Istru i Lokomotivu - Hajduk bi već odavno bio prvak".

Neki bi, pogotovo da se radi o Hrvatu, na njegovom mjestu, u njegovoj situaciji, odavno već dobili otkaz. Ne i Gattuso...

"Ne bi jednom, nego bi već tri puta ja dobio otkaz, ne samo ja nego bilo koji Hrvat. Svi mi znamo zašto je to tako. Gennaro Gattuso ima veliku otpremninu. Hajduk ima svojih financijskih problema, tako da to što nije dobio otkaz je normalno."

Kakva je atmosfera u Splitu uoči derbija, optimistična ili pesimistična, s obzirom na rezultate Hajduka u zadnjim utakmicama?

"S dobrim igrama i navijači su optimisti, a kad su igre loše, znate kako je. Jednostavno, nije takav naboj kao prijašnjih godina, bez obzira što se naslov u Splitu čeka 20 godina. Svi su svjesni da Hajduk ne briljira, ali slušajte, ovo je derbi i sve se u 90 minuta može promijeniti. Dinamo je došao na -1, ali ni Dinamo ne igraju bajno. Vidjet ćemo što će biti", zaključio je Ivan Katalinić.

