Igor Pamić tvrdi kako to što je napravio Dinamo u SuperSport HNL-u, došavši na -1 od Rijeke i Hajduka u poretku, a bili su na čak -7 bodova, nije nikakvo čudo. Nikad Dinamo u prvenstvu Hrvatske nije nadoknadio zaostatak od sedam bodova za liderom, ali sad su na korak do toga...

"Ma, nije to nikakvo čudo, nikakvo. Za mene nije. Opet ću ponoviti, formu i nesnalaženje u igri i rezultatu pogotovo Hajduka, ali i Rijeke, jednostavno je sugeriralo da kad će biti najpotrebnije, da će opet zakašljati. Da se razumijemo, nije još gotovo. Jedna utakmica može sve promijeniti, to je derbi sljedeće subote - Hajduk - Dinamo. Taj sraz puno toga može promijeniti, međutim ja sam nekog razmišljanja bio i sad sam da sve što ide prema kraju Dinamo će se znati sve bolje nositi s pritiskom, a Hajduk i Rijeka su pokazali navedeno i prošle sezone, a ove se slika isto ponavlja. Hajduk ništa poseban nije bio, dapače, isto kao ni Rijeka, ali oni su ispred Dinama samo i isključivo što Dinamo nije bio pravi. Sve vodi ka tome da će Dinamo ipak, zasluženo, ne po igri i rezultatima ove sezone, ali ipak je najkvalitetniji. Dinamov naslov na kraju sezone bilo bi nekako najlogičniji rasplet", tvrdi Pamić, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener Karlovca, niželigaša...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pamić je izdvojio jedan bitan detalj u Hajduku...

"Hajduk u posljednje vrijeme ima tri crvena, ne znam sad u koliko posljednjih utakmica, četiri ili pet, nebitno. Znači da je nervoza prisutna u Hajduku nenormalno. Tu nervozu vjerojatno je prenio i Gattuso, njegov karakter, njegov stav, stil i gard, ali to je prešlo ne u agresiju što se tiče na planu igre, nego u sasvim drugom smjeru. Tu je, na kraju krajeva, Hajduk i gubio, upravo na tome, utakmice, jer jednostavno se ne zna nositi sa situacijom i automatski takav Hajduk još i s igračem manje praktički nikog ne može dobiti u ligi."

Što je bilo ključno u pobjedi Dinama protiv Rijeke?

"Taj jedan potez. Dinamo je rano poveo, Pjaca je zabio već u 13. minuti. Jednostavno su znali privesti utakmicu kraju. Rijeka je bila solidna, Dinamo ništa ekstra, ali to je takva utakmica gdje trebaš takvu utakmicu odigrati, na rezultat i dobiti. Rijeka jednostavno, po meni, premalo atraktivna, premalo opasna, sa ne baš puno raspoloženih igrača prema naprijed. To je presudilo. Rijeka je bila solidna, ali ništa više od toga da u jednoj takvoj utakmici ostvari rezultat."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajduk - Dinamo 3. svibnja na Poljudu od 16.00, očekivanja, prognoze?

"Hajduku će biti jako teško. U Splitu znaju da je to prijelomni trenutak, Dinamu igra čak i bod, po meni, bez obzira što kasne jedan bod. Mislim da nije vrijeme za kalkulacije, mislim da bi Dinamo trebao to izvući, kvalitetu ima, mislim da bi trebao ići na sve ili ništa u utakmicu, pa tek pred kraj vidjeti ako ne ide ništa, ako budu bod imali u džepu, recimo. Dinamo treba iskoristiti tu veliku nervozu u Hajduku, tu slabost na psihološkom planu kojeg hajdukovci imaju. Znamo što će se u Splitu događati na psihološkom planu, nervoza već dugo traje u Hajduku, a sad će pogotovo biti prisutna. Ništa Hajduku ne ide u prilog, međutim to je derbi. Tu može neka glupost odlučivati, jedan potez, bit će vrlo zanimljiva utakmica, dosta nervozna, nikad nervoznija. Ne znam zašto to osjećam, ali bit će na tom planu sigurno zanimljiva utakmica", zaključio je Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

REZULTATI 32. KOLA:

Subota:

Varaždin - Lokomotiva 2-1 (Mitrovski 60, 83 / Mudražija 31-11m)

Nedjelja:

Osijek - Hajduk 2-0 (Lučić 71-ag, Jakupović 90+5)

Dinamo - Rijeka 1-0 (Pjaca 13)

Ponedjeljak:

Istra 1961 - Slaven Belupo (17 sati)

Šibenik - Gorica (19.15 sati)

POGLEDAJTE VIDEO: Ilija Lončarević bez pardona o surovoj stvarnosti Hajduka: 'Bijeli nemaju bazu za slaganje jače momčadi kao Dinamo'

Tekst se nastavlja ispod oglasa