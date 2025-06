Jurić ponovno nasljeđuje svog trenerskog mentora? Glavni je kandidat za trenera 'Božice'

Iza hrvatskog trenera Ivana Jurića dvije su neuspješne epizode u Romi i Southamptonu. Nakon što je prošlog ljeta napustio Torino ukazana mu je šansa u Romi u trenutku kada je kompletni klub bio u kaosu, a Jurić ga nije uspio umiriti. Poslije manje od dva mjeseca u Rimu, dobio je još jedan Sizifov posao i pokušao zadržati Southampton u Premier ligi. Ni u tome nije uspio niti je dočekao kraj sezone na jugu Engleske, no i dalje je vrlo poštovan u Italiji, a čini se kako je blizu preuzimanja tamošnje Atalante.

'Božicu' će nakon devet godina napustiti Gian Piero Gasperini koji će preuzeti Romu, a talijanski insajder Nicolo Schira piše kako je 49-godišnji Splićanin prvi kandidat za njegovog nasljednika. Ne treba to čuditi s obzirom da njih dvojica gaje sličan stil nogometa jer Jurić je bio Gasperinijev 'učenik', odnosno bio mu je pomoćnik u Interu i Palermu. Čelnici Atalante tako smatraju da bi Jurić mogao nastaviti eazvojni put kluba na kojem su posljednjih devet godina i zadržati prepoznatljivi agresivni stil ige Božice.

Ivan #Juric is in talks with #Atalanta for a contract until 2027 with the option for 2028. The croatian is among the candidates to replace Gasperini. Juric is in a good relationship with the sporting director Tony D’Amico since Verona’s Times. #transfers