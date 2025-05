Hrvatski trener gotovo 'uništio' legendu svjetskog nogometa: 'Da nije smijenjen, otišao bih'

36-godišnji Mats Hummels apsolutna je legenda njemačkog nogometa i jedan od najboljih svjetskih stopera u posljednjih 20 godina. On se u ljeto prošle godine pridružio Romi nakon što mu je istekao ugovor s Borussijom Dortmund. S njemačkim klubom prošle godine igrao je finale Lige prvaka, no to nije bilo dosta da produži ugovor. U Rimu je surađivao s hrvatskim trenerom Ivanom Jurićem, a njihov odnos nije bio nimalo dobar.

U dokumentarcu za njemačku televiziju ZDF Hummels je otvoreno rekao kako se zbog Jurića gotovo umirovio na polovici ove sezone: "Da Ivan Jurić nije bio smijenjen nakon utakmice protiv Bologne, vrlo vjerojatno bih otišao već sljedeći tjedan. Odustao bih. Radije ću igrati loše nego uopće ne igrati" - rekao je Hummels.

Problem leži u tome što ga je Jurić praktički ignorirao u nepuna dva mjeseca koliko je bio trener Rome te je Hummels u tom razdoblju upisao samo jedan nastup. "Siguran sam da bih tada odustao. Bilo je brutalno osjetiti kako me Jurić gura u beznačajnost. To me stvarno psihički slomilo. Nije bilo lako. U jednom trenutku bih eksplodirao. Nikad ništa ne govorim javno, uvijek pokušavam biti profesionalan. Ono što me posebno pogodilo bila je njegova izjava na konferenciji da ga ne zanimaju karijere i biografije. Igrali smo loše, a nije mi ni pokušao dati priliku. Da smo ostvarivali rezultate, razumio bih, ali dao mi je tek jednu šansu." - zaključio je Hummels priču o Juriću.

U nastavku je pozitivno govorio o aktualnom treneru Claudiju Ranieriju te rekao kako se nada da će on i suigrači izboriti nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone iako ju on neće igrati jer će najvjerojatnije umiroviti ovog ljeta. Otkrio je kako je njegova avantura u Vječnom gradu gotova te rekao da bi ga poziv samo jednog kluba odgovorio od umirovljenja: "Danas apsolutno nemam volje ponovno krenuti u srpnju. Treba mi nešto što me ponovno može motivirati da radim sve te žrtve. To bi mogao biti samo Borussia Dortmund, ali ne vjerujem da će se to dogoditi. Ako me nazovu, razmislio bih. San mi je karijeru završiti ondje" - zaključio je.

