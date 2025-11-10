FREEMAIL
freemail
SLUŽBENO /

Ivan Jurić dobio otkaz u Atalanti: Hrvatski stručnjak napušta klupu Božice

Ivan Jurić dobio otkaz u Atalanti: Hrvatski stručnjak napušta klupu Božice
Foto: Michele Maraviglia/zuma Press/profimedia

'Klub zahvaljuje Ivanu Juriću i cijelom njegovu stožeru na predanom radu te im želi sve najbolje u budućnosti'

10.11.2025.
17:41
Sportski.net
Michele Maraviglia/zuma Press/profimedia
Nakon sve glasnijih nagađanja, stigla je i konačna potvrda - Ivan Jurić više nije trener Atalante

Hrvatski stručnjak dobio je otkaz nakon niza slabijih rezultata, a sve je kulminiralo domaćim porazom 3:0 od Sassuola u 11. kolu Serie A

"Atalanta BC priopćuje da je danas razriješila Ivana Jurića dužnosti glavnog trenera prve momčadi, zajedno s njegovim stožerom koji čine Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić i Michele Orecchio. Klub zahvaljuje Ivanu Juriću i cijelom njegovu stožeru na predanom radu te im želi sve najbolje u budućnosti", stoji u službenoj objavi kluba

Jurić je u Atalantu došao uoči ove sezone kao zamjena za Gian Piera Gasperinija, koji je u klubu iz Bergama proveo čak devet godina. Jurić je bio poznat kao Gasperinijev učenik i miljenik, s obzirom na to da mu je on sedam godina bio trener, prvo u Crotoneu, a zatim u Genoi.

Standings provided by Sofascore
Ivan JurićAtalantaSerie A
