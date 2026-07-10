Ivan Bebek dobio novu veliku ulogu na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski sudac Ivan Bebek sudjelovat će u još jednom velikom dvoboju na Svjetskom prvenstvu. U četvrtfinalnom susretu između Španjolske i Belgije, koji se igra večeras od 21 sat, bit će dio VAR ekipe zadužene za kontrolu ključnih odluka.

Glavni sudac utakmice na stadionu SoFi u Inglewoodu bit će Englez Michael Oliver, uz pomoćnike Stuarta Burta i Jamesa Mainwaringa. Četvrti sudac je Brazilac Ramon Abatti.

Bebek će u VAR sobi obnašati ulogu prvog pomoćnog VAR suca. Glavni VAR bit će Englez Jarred Gillett, a ekipu dodatno čine Amerikanac Joe Dickerson, Egipćanin Mahmoud Ashour i Urugvajac Antonio Garcia.

Za hrvatskog suca ovo je još jedno priznanje i potvrda povjerenja FIFA-e u njegov rad na najvećoj nogometnoj pozornici.