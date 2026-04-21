Isplivala snimka: Evo kakav su teror navijači Sociedada priredili navijačima Atletica na autocesti

Veliko slavlje nakon osvajanja Kupa kralja za Real Sociedad dobilo je i svoju tamnu stranu. Dok su igrači u San Sebastianu slavili trofej s desecima tisuća navijača, na drugom kraju Španjolske dogodio se ozbiljan incident koji je izazvao reakciju sigurnosnih službi.

Podsjetimo, baskijska momčad je u finalu odigranom u Sevilla svladala Atlético Madrid nakon izvođenja jedanaesteraca (2:2), čime je stigla do dugo čekanog trofeja. Navijači su titulu slavili s posebnim emocijama, budući da su na novo slavlje čekali još od 2020. godine.

I dok su igrači u otvorenom autobusu donosili pehar u centar San Sebastiana, na autocesti kod Badajoza prije toga odvijala se potpuno drugačija scena. Prema navodima španjolskog udruženja Jusapol Madrid, Civilna garda intervenirala je i privela skupinu navijača Real Sociedada zbog sumnje da su pokušali izazvati prometni incident.

Navodno su pokušali izgurati s ceste kombi u kojem su se nalazili navijači Atletica, jasno označen klupskim bojama i španjolskom zastavom.

La Guardia Civil detuvo a los radicales de la Real Sociedad que intentaron sacar de la via a una furgoneta del Atlético de Madrid en Badajoz.



Provocar un accidente por llevar la bandera de España.



Que caiga todo el peso de la ley. 👮‍♂️⚖️ pic.twitter.com/dZbifucdAa — Jusapol Madrid (@jusapolmadrid) April 21, 2026

Incident je zabilježila jedna od putnica, Sandra, navijačica Atletica, koja je snimila dramatične trenutke na cesti. Prema njezinim riječima, nekoliko vozila pratilo je njihov kombi i pokušavalo ih ugroziti gotovo deset minuta.

“Bili smo prestravljeni, pogotovo kada su shvatili da ih snimamo. Morali smo se skloniti na zaustavnu traku kako bi prošli”, ispričala je.

Dodala je kako su uspjeli zabilježiti registarske oznake vozila i odmah obavijestiti nadležne službe, ali je izrazila razočaranje reakcijom policije.

“Mislim da nas nisu shvatili dovoljno ozbiljno. S obzirom na gužvu, mogli su ih sustići i zaustaviti. Spremna sam podnijeti prijavu protiv te skupine”, poručila je.

Iz udruženja Jusapol Madrid poručili su kako očekuju da se cijeli slučaj temeljito istraži i da odgovorni budu sankcionirani. Incident je dodatno bacio sjenu na veliku sportsku večer, podsjetivši koliko brzo slavlje može prerasti u opasne situacije izvan stadiona.

