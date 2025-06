Irski klub trebao je igrati Europu nakon 12 godina, ali UEFA ih je izbacila zbog posebnog pravila

Irski klub Drogheda United izborio je Konferencijsku ligu, ali UEFA im neće dozvoliti ulazak u kvalifikacijske runde zbog pravila o više klubova pod istim vlasništvom.

Naime, vlasnici Drogsa, Trivela Group, drže 100% udjela u klubu iz Loutha, ali i 80% udjela u danskom klubu Silkeborg IK, koji se također kvalificirao za Konferencijsku ligu. Uefina pravila sprječavaju klubove s istim vlasnicima da se međusobno sučeljavaju iz razloga sportskog integriteta, a prednost se daje bolje rangiranom kubu.

🚨🇮🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Drogheda United have been REMOVED from the Conference League. 👋❌



Trivela Group own both Drogheda United & Silkeborg. Due to multi-club ownership rules, Drogheda were taken out of the competition.



The Irish club appealed to CAS, but it was rejected. pic.twitter.com/XticevCG34