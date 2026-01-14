FREEMAIL
PRITISAK RASTE /

Dinamov vrijedni dragulj sve je bliže odlasku, želi ga talijanski velikan

Dinamov vrijedni dragulj sve je bliže odlasku, želi ga talijanski velikan
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Talijanski insajder Simone Togna sada donosi nove informacije

14.1.2026.
9:41
Sportski.net
Davor Puklavec/pixsell
Leon Jakirović sve je nezadovoljniji minutažom u Dinamu i puno se govori o njegovom eventualnom odlasku iz Dinama. Talijanski insajder Simone Togna sada donosi nove informacije po kojima ga želi milanski Inter.

Inter želi dovesti Jakirovića, a prvotno bi igrao za U-20 ili U-23 momčad. "Trenutno Jakirović nema šanse pronaći konzistentnost u prvoj momčadi Dinama i dobro zna da će se u nadolazećim mjesecima naći na klupi ili na tribinama. U Milanu će, međutim, zahvaljujući Vecchijevoj U-23 momčadi i moguće Benny Carboneovoj U-20 momčadi, sigurno dobiti minutažu koju zaslužuje, kao i priliku za razvoj bez pritiska", piše talijanski insajder.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

 

Dinamo je već odbijao ponude za Jakirovića u vrijednosti milijun i pol eura, ali FcInterNews piše da bi danas Dinamo možda i pristao na tu cifru. Također, uspoređuju ga s Alessandrom Bastonijem zbog lijeve noge, visine, snage i tehnike. 

POGLEDAJTE VIDEO: Iza kulisa Dinamovih priprema: Vjetar, 'tortura' i detalj koji je posebno digao atmosferu

