Dinamov vrijedni dragulj sve je bliže odlasku, želi ga talijanski velikan

Leon Jakirović sve je nezadovoljniji minutažom u Dinamu i puno se govori o njegovom eventualnom odlasku iz Dinama. Talijanski insajder Simone Togna sada donosi nove informacije po kojima ga želi milanski Inter.

Inter želi dovesti Jakirovića, a prvotno bi igrao za U-20 ili U-23 momčad. "Trenutno Jakirović nema šanse pronaći konzistentnost u prvoj momčadi Dinama i dobro zna da će se u nadolazećim mjesecima naći na klupi ili na tribinama. U Milanu će, međutim, zahvaljujući Vecchijevoj U-23 momčadi i moguće Benny Carboneovoj U-20 momčadi, sigurno dobiti minutažu koju zaslužuje, kao i priliku za razvoj bez pritiska", piše talijanski insajder.

#Inter - Leon #Jakirovic spera di trasferirsi in questa finestra di mercato in una squadra che lo faccia giocare. L’Under 23 nerazzurra è un’ipotesi molto gradita. Ci sono già stati contatti tra le parti. pic.twitter.com/OkadYlhzXU — Simone Togna (@SimoneTogna) January 13, 2026

Dinamo je već odbijao ponude za Jakirovića u vrijednosti milijun i pol eura, ali FcInterNews piše da bi danas Dinamo možda i pristao na tu cifru. Također, uspoređuju ga s Alessandrom Bastonijem zbog lijeve noge, visine, snage i tehnike.

