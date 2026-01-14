FREEMAIL
Naš influencer progovorio o proširenju obitelji s partnerom Bogoljubom: 'Granice se pomiču'
Foto: Josip Regovic/pixsell

Vuletić je otvoreno priznao da trenutačno o roditeljstvu ne razmišljaju. Kao glavni razlog naveo je društvene reakcije s kojima bi se dijete moralo suočavati

14.1.2026.
10:49
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
Influencer Marko Vuletić (26) na Instagramu je odgovarao na pitanja svojih pratitelja, a jedno od njih odnosilo se na to razmišlja li o djeci sa svojim partnerom Bogoljubom (38) – bilo putem posvojenja, surogat-majčinstva ili na neki drugi način.

Vuletić je otvoreno priznao da trenutačno o roditeljstvu ne razmišljaju. Kao glavni razlog naveo je društvene reakcije s kojima bi se dijete moralo suočavati.

Naš influencer progovorio o proširenju obitelji s partnerom Bogoljubom: 'Granice se pomiču'
Foto: Instagram Story

„Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: ‘Di su ti tate, pe*eri?’ Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome“, rekao je Marko.

 

Dodao je i da mu trenutačni život s partnerom pruža mir i sreću.

„Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu“, zaključio je.

Životno partnerstvo s Bogoljubom

Marko je krajem 2025. otkrio da je sa svojim partnerom Bogoljubom još u ožujku te godine sklopio životno partnerstvo, no javnost je za to doznala tek u studenom.

„I taj isti dan sam otišao na Festival svjetla u Zagrebu samo se malo prošetati, kao da se taj dan uopće nisam oženio“, ispričao je tada u videu.

Kako su se upoznali

Podsjetimo, Marko i Bogoljub upoznali su se preko posla. Nedavno su otkrili i nešto više detalja o Bogiju – ima 38 godina, dolazi iz Kruševca te već godinu dana živi s Markom u Zagrebu.

Vuletić često ističe da mu je upravo stabilna veza s Bogoljubom najveća podrška u privatnom životu i poslu, a njihovi zajednički trenuci redovito osvajaju simpatije pratitelja na društvenim mrežama.

 

 

