Dječak (13) pokrenuo lavinu pa poginuo u poznatom austrijskom skijalištu

Strašne vijesti stižu iz ledom i snijegom okovane Austrije. Naime, 13-godišnji dječak iz Češke poginuo je u utorak u lavini u poznatom skijalištu Sportgastein u Bad Gasteinu, u saveznoj pokrajini Salzburg. Lavina je prijavljena na terenu izvan ucrtanih i uređenih staza oko 13 sati, između sedmog i osmog stupa žičare Goldbergbahn, gdje se nalaze brojne zaštitne barijere od lavina, prema izvješću tvrtke za žičare Gastein, piše Fenix.

Vjeruje se kako je lavinu i prouzročio 13-godišnjak nakon što je s prijateljima skrenuo na strmlju padinu na otvorenom terenu, izvan ucrtanih i uređenih skijaških staza. Nesretni dječak ostao je je “zarobljen” u barijeri koju je napravila lavina. Iako su članovi Gorske službe spašavanja relativno brzo stigli do dječaka, nije mu bilo spasa. Uspjeli su ga iskopati ispod lavine i oko 20-tak minuta su ga oživljavali, međutim, bezuspješno.

U trenutku nesreće opasnost od lavina u pokrajini Salzburg gdje spada i Bad Gastein iznosila je tri od ukupno pet stupnjeva opasnosti, a dječak nije bio opremljen opremom za lavine. Istragu o smrti dječaka iz Češke preuzela je Alpska policija po nalogu austrijskog Državnog tužiteljstva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nije jedina nesreća u Austriji

Druga nesreća dogodila se u blizini Obertauerna (Pongau), nedaleko planinarske kuće Südwiener u pokrajini Salzburg. Dvoje planinara također je zatrpala lavina. Muškarac se uspio sam izvući ispod lavine, a svoju partnericu locirao je zahvaljujući LVS aparatu i iskopao je s dubine od čak 2,5 metara.

“Žena je bila potpuno zatrpana. Kod dolaska naših spasilačkih snaga žena je već bila oslobođena iz lavine”, rekao je voditelj lokalnog spasilačkog tima Christian Binggl za austrijske medije dodavši:

“Žena je govorila, lagano je bila podhlađena i s helikopterom Martin 1 prebačena je na daljnje medicinsko zbrinjavanje".

Voditelj Gorske službe spašavanja u Pongau Gerhard Kremser apelirao je na skijaše i planinare da se ne udaljavaju s označenih i uređenih skijaških staza, jer to za njih može biti kobno ako na otvorenom prostoru pokrenu lavinu. Ovih je dana opasnost od lavina izuzetno velika. Najgore je u Vorarlbergu i Tirolu gdje je na snazi četvrti stupanj upozorenja o opasnosti od lavina, ali i u ostalim austrijskim pokrajinama: Salzburgu, Štajerskoj, Gornjoj Austriji i drugima, opasnost od lavina je velika.

POGLEDAJTE VIDEO: Pakao na 'balkonu Triglava'! Lavina progutala planinare: Evo gdje su točno nestali Hrvati