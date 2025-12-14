FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
napeto na apeninima /

Inter na Sučićev pogon! Hrvat odigrao skoro cijeli susret i zasjeo na vrh Serie A

Inter na Sučićev pogon! Hrvat odigrao skoro cijeli susret i zasjeo na vrh Serie A
×
Foto: Tano Pecoraro/lapresse/profimedia

U ranije odigranom susretu Interov gradski suparnik, Milan je pred domaćom publikom odigrao 2-2 protiv Sassuola

14.12.2025.
20:50
Hina
Tano Pecoraro/lapresse/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Intera iskoristili su kikseve Milana i Napolija i gostujućom, 2-1 pobjedom u Genoi preuzeli vrh ljestvice talijanskog prvenstva.

Inter je poveo u 6. minuti golom Yanna Bissecka, a na 2-0 je povećao Lautaro Martinez u 38. minuti. Smanjio je Vitinha u 68. minuti.

Petar Sučić je za Inter igrao do 75. minute.

U ranije odigranom susretu Interov gradski suparnik, Milan je pred domaćom publikom odigrao 2-2 protiv Sassuola.

Utakmica je za "Rossonere" počela loše i završila jednako loše. Primili su gol u 13. minuti preko Ismaela Konea, a na 2-2 je izjednačio Armand Laurienté  (77). U međuvremenu, momčad Massimiliana Allegrija izjednačila je, a zatim i povela, pogocima 19-godišnjeg belgijskoga braniča Davida Bartesaghija (34, 48). Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.

Sve o Seria A čitajte na portalu Net.hr!

Napoli je izgubio na gostovanju od Udinesea sa 0-1. Pogodak odluke u susretu igranom u Udinama zabio je Jurgen Ekkelenkamp u 75. minuti.

 

Domaćin je još dva puta tresao suparničku mrežu, ali su oba gola poništena, prvi zbog zaleđa, a drugi zbog prekršaja.

U derbiju začelja Verona je pobijedila Fiorentinu sa 2-1 "zabetoniravši" Viole na dnu ljestvice. 

Junak susreta bio je Gift Orban koji je zabio oba gola za Veronu, pri čemu pobjednički u šestoj minuti nadoknade. Za Fiorentinu je gol zabio Unai Nunez u 69. minuti pogodivši vlastitu mrežu.

Večeras se još sastaju Bologna i Juventus, dok u ponedjeljak igraju Roma i Como.

Inter je preuzeo vodstvo sa 33 boda, Milan ima 32 boda, a Napoli 31 bod.

POGLEDAJTE VIDEO: Fijasko pod oblacima: Maksimir u suzama nakon izgubljenog naslova

Serie AInterPetar SučićLuka ModrićMilan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
napeto na apeninima /
Inter na Sučićev pogon! Hrvat odigrao skoro cijeli susret i zasjeo na vrh Serie A