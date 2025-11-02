Hrvatski duel u Italiji: Sučićev Inter u sudačkoj nadoknadi srušio Bradarićevu Veronu!

Milanski Inter je u desetom kolu Serie A izvojevao pobjedu u Veroni (2-1) golom u sudačkoj nadoknadi, a ta pobjeda ih dovodi na samo bod od vodećeg Napolija.

Protiv Hellas Verone, koja još uvijek nije pobijedila ove sezone i zaglavila je na 17. mjestu, Inter je imao savršen početak, povevši u 16. minuti sjajnim golom iz voleja Poljaka Piotra Zielinskog.No, Verona je poravanala udarcem Giovanea s velike udaljenosti u 40. minuti.

Drugo poluvrijeme, odigrano po kiši, izgubilo je dio intenziteta, ali Inter je izvojevao pobjedu u trećoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući ubačaju Nicola Barelle koji je branič domaćih Martin Frese skrenuo u vlastitu mrežu.

Inter ostaje treći, ali s 21 bodom, momčad Cristiana Chivua je odmah iza Napolija (22 boda) i izjednačena je s AS Romom.

Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se vraća nakon dvije i pol godine: Poznat protivnik za Glory Collision 8