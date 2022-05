U posljednjem susretu 34. kola Prve HNL Dinamo je u Zagrebu svladao Osijek 3-0. Dinamo sada ima 73 boda, odnosno, četiri boda više od Hajduka i blizu je obrane naslova prvaka.

Dinamo do obrane naslova može doći u idućem, pretposljednjem kolu, kada gostuje na Šubićevcu. Ako pobijedi Šibenik rezultatski će nevažna postati utakmica zadnjeg kola u Zagrebu između Dinama i Hajduka. Splićani, pak, u 35. kolu igraju na Poljudu protiv Istre 1961.

Ako ne slavi protiv Šibenika, zagrebački klub će drugu meč-loptu imati u zadnjem kolu protiv Hajduka. Tada bi Dinamo obranio naslov i remijem protiv najvećeg rivala.

Hajduku je za prvi naslov prvaka nakon 2005. godine potrebna pomoć Šibenika, odnosno da Dinamo ne pobijedi u sljedećem kolu te da Hajduk, uz pobjedu protiv Istre na Poljudu, u zadnjem kolu slavi u derbiju na Maksimiru.

Isto tako profesor Tomislav Globan izračunao je kolike su šanse Dinamu, a kolike Hajduku za osvajanjem titule. Dinamo ima iznenađujuće visok postotak od 94.3 posto, dok Hajduk ima mizernih 5.7 posto. Dakle, Splićanima zaista treba čudo, odnosno pobjeda Šibenika i pobjeda protiv Dinama u posljednjem kolu na Maksimiru.

Stručnjaci podijeljeni

Podaci nam kažu da je Dinamo veliki favorit, ali prije nekoliko dana razgovarali smo s dvojicom legendarnih hrvatskih igrača, a danas trenera, Zoranom Vulićem i Krunoslavom Rendulićem.

Vulić smatra da bi Hajduk mogao biti prvak.

"Za mene, moram biti iskren i kazati, možda će sad netko drugi reći da nije, ali Hajduk meni djeluje kao najbolja momčad, ali ipak ni Bijeli ne pokazuju onu svoju pravu kvalitetu. No, u posljednje vrijeme najvažniji je rezultat i mislim da Hajduk to kvalitetno radi. Dinamo igra ispod svojih mogućnosti. Već duže nema neku prepoznatljivu igru, onu igru Dinama, tečnu, brzu, jednostavnu, kvalitetnu, s puno dodira i šansi. Dinamo je sve to u ovoj godini izgubio. Hajduk je sve to trebao puno kvalitetnije naplatiti, pričam sad o Hajduku. Znači, Bijeli su ovu šansu trebali iskoristiti na jedan kvalitetniji način. To je za mene onako, malo, ma neću reći kiks, niti razočarenje jer Hajduk je još u igri, ali morali su iskoristiti odlazak Gvardiola, Majera, Gavranovića, Jakića, ozljede Ademija i malog Ivanušeca… Vi, dakle imate šest stožernih igrača koji nisu u Dinamu", rekao nam je Zoran Vulić i zatim je poentirao rekavši da je optimističan kada je u pitanju Hajduk.

Kruno Rendulić nam je rekao da misli da će Dinamo biti prvak.

"Očekujem da će Dinamo biti prvak. Zagrebački sastav ima najveću kvalitetu, to je jasno. Očekujem da se Dinamo konačno ovu utakmicu pokaže u pravom svjetlu. Bez obzira što su prvi, bez obzira na kvalitetu, mislim da su ovu sezonu ipak ostali malo dužni, ako govorimo o izvedbi", rekao je Rendulić.

Raspored do kraja prvenstva:

35. kolo

Hajduk - Istra (14. svibnja)

Šibenik - Dinamo (15. svibnja)

36. kolo

Dinamo - Hajduk (21. svibnja)