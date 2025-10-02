Infantino o suspenziji izraleske reprezentacije i klubova: 'FIFA ne rješava sukobe'
'Naše misli su s onima koji pate u mnogim sukobima koji danas postoje diljem svijeta'
Međunarodna nogometna federacija (FIFA) ne rješava sukobe, već nosi poruku mira, poručio je predsjednik krovne nogometne organizacije Gianni Infantino.
FIFA je na sastanku Vijeća u četvrtak pozvala na mir u Gazi, poručivši kako ne može riješiti geopolitičke probleme.
"FIFA ne može riješiti geopolitičke probleme, ali može i mora promovirati nogomet diljem svijeta koristeći njegove ujedinjujuće, obrazovne, kulturne i humanitarne vrijednosti," istaknuo je Infantino, koji se suzdržao od odgovora na sve glasnije pozive za suspenziju Izraelskog nogometnog saveza.
"Naše misli su s onima koji pate u mnogim sukobima koji danas postoje diljem svijeta, a najvažnija poruka koju nogomet trenutno može prenijeti je poruka mira i jedinstva," dodao je predsjednik FIFA-e.
FIFA i UEFA našle su se pod pritiskom pojedinih nogometnih čelnika koji su tražili suspenziju izraleske reprezentacije i klubova zbog rata u Gazi.
FIFA već mjesecima razmatra to pitanje, ali nije donesena nikakva odluka.
Sastanku FIFA-e u prisustvovali su UEFA-in predsjednik Aleksander Čeferin i čelnik skupine europskih nogometnih klubova, Nasser al-Khelaifi, predsjednik Paris Saint-Germaina.
