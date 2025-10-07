Incident na Oktoberfestu: Bivša zvijezda Bayerna završila u tučnjavi s navijačima

Njemački reprezentativac Leroy Sané ponovno se našao u središtu pozornosti – ali ne zbog nogometa. Umjesto da naslovnice puni atraktivnim potezima, krilni napadač Galatasaraya ovih dana puni stupce tabloida zbog novog fizičkog sukoba, i to usred legendarnog Oktoberfesta u Münchenu.

Prema pisanju Bilda, Sané je tijekom posjeta poznatom festivalskom šatoru Weinzelt bio verbalno provociran i vrijeđan od skupine navijača, među kojima su navodno bili i Bayernove pristalice. Kada su počeli dovikivati uvrede na račun njega i Galatasaraya, situacija je izmakla kontroli. Nakon što ga je jedan od prisutnih gurnuo, Sané je reagirao i došlo je do kratkog naguravanja, u koje se brzo uključilo osiguranje.

'Bio sam osobno provociran i vrijeđan duže vrijeme. Uvrijeđivali su i moj klub. Atmosfera je postala napeta, netko me gurnuo i tada je izbila kratka tučnjava. Znam da sam trebao reagirati smirenije – to će mi biti lekcija,' izjavio je Sané za Bild.

Incident dolazi u osjetljivom trenutku za njemačkog nogometaša. Nakon odlaska iz Bayerna, u kojem je imao niz sukoba – uključujući i poznati fizički obračun s bivšim suigračem Sadijom Manéom, kao i raspravu s trenerom Nenadom Bjelicom – Sané se pokušava stabilizirati u Galatasarayu. No, turski mediji već tjednima kritiziraju njegove nastupe, dok ga je izbornik Julian Nagelsmann izostavio s popisa reprezentacije.

Oktoberfest, koji svake godine okuplja stotine tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, za mnoge nogometaše Bayerna tradicionalno je vesela prilika za opuštanje. No, za Sanéa je povratak u München, grad u kojem je donedavno bio ljubimac navijača, završio neugodnim incidentom i nepoželjnim naslovima.

Unatoč svemu, Sané je nakon incidenta poručio kako mu je žao te da želi izvući pouku:

'Trebam ostati smiren i usredotočen. Ovo mi je dobra lekcija i u nogometu i izvan njega.'

