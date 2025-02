'Kako se može dogoditi da Dinamo ima svlačionicu u kojoj se hrvatski jedva i može pričati?!

Nakon teškog 4-0 poraza na Rujevici prošle subote, Dinamo je upisao novi loš rezultat čime je rezultatska kriza zagrebačkih plavih nastavljena. Na kišom potopljenom Maksimiru je Osijek u četvrtfinalu Kupa bio bolji s 1-0.

Dinamo ispao iz Kupa, prvenstvo mu visi

Dinamo je tako ostao bez prilike za jednim od trofeja, dok u prvenstvu zaostaju sedam bodova za vodećom Rijekom i šest za drugoplasiranim Hajdukom i trenutno se ne nazire svjetlo na kraju tunela, iako navijači Dinama vjeruju.

Upravo s Hajdukom Dinamo u nedjelju u Zagrebu od 15 igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Susret 24. kola SuperSport HNL-a posljednja je nada Dinamu da se ponovno uključi u borbu za naslov.

Poraz od Splićana vjerojatno bi značilo opraštanje od titule prvi put od 2017., a remi ne bi donio ništa puno više od spomenutog. Za Dinamo je utakmica protiv Hajduka biti ili ne biti, u pravom smislu te riječi, dan D.

'Sve se to naziralo u Dinamu'

Bivši trener Dinama, ugledni nogometni stručnjak Ilija Lončarević, prokomentirao nam je situaciju s Dinamom. Zašto Dinamo izgleda tako slabo, tko je kriv za to, gdje se pogriješilo, može li se izvući, ima li mu spasa u ovoj sezoni? Na ta i ostala pitanja odgovara Ilija Lončarević kao i uvijek - bez fige u džepu!

"Nema tu neke velike filozofije, to se sve otprilike naziralo, vidjelo i oni koji su bili upućeni malo u pripreme toga svega, ako su imalo pametni bili mogli su predvidjeti, a pametan čovjek predviđa crni scenarij i moli Boga da se taj ne dogodi i obično se ne dogodi, ali se isto tako može dogoditi", kazao je u uvodu Ilija Lončarević.

Tko su ti upućeni u "pripreme toga svega", biste li bili malo konkretniji i precizniji?

"Kako je rađeno, kako se ono kaže, kako siješ, tako žanješ, tako i to. Dinamo je ostao bez kadra, pravog, upravljačkog, u svim segmentima kluba. Upravljački kadar čisto administrativni, to se može i napravilo se, ali stručni kadar kluba je ostao osakaćen. Nije to od sad, to je od prijašnjih godina, to je samo naslijeđeno. Ništa nije prepoznato da se treba alarmantno riješavati tako nešto, ljude koji će stručno voditi klub i to je rezultat toga. Za mene nema nikakvog iznenađenja, ali naravno da mi je žao, krivo, to nije baš jednostavno za podnijeti".

'Doveli su igrače koji nisu zaslužili imatu tu plaću u Dinamu'

Jesu li stranci krivci isto tako za lošu igru Dinama, neki ne igraju sa srcem, igraju kao da im se ne da igrati...

"Kao što sam rekao, Dinamo je ostao bez stručnog upravljanja, ako sam rekao da je ostao onda to što je bilo u zadnje vrijeme, to je prouzročilo tu katastrofu. To je problem. Nisu u Dinamu problem stranci, niti treneri. Govorim pojedinačni problem, problem su kakvi treneri, kakvi igrači. Ako je Dinamo doveo igrače koji, uvjetno rečeno, nisu mogli imati vjerojatno tamo gdje su bili plaću veću, imali su tri puta manju nego što sad imaju u Dinamu, onda je to problem Dinama i ljudi koji su ih doveli za plaću koji oni nisu nikad zaslužili u svom životu. Druga stvar, kako se može dogoditi da Dinamo ima svlačionicu u kojoj se vjerojatno hrvatski jezik ikad i može pričati?! To je gotovo nemoguće, kako god je nelogično, tako je nemoguće da se dogodilo, ali se dogodilo."

Znači, nije problem kriza?

"Nije, svaki klub, svaka momčad upadne u krizu, problem je kako se izvući iz te krize. Tu se nikakve reakcije praktički ne vidi iz kluba."

'Momčad ne postoji'

Je li pristup igrača isto veliki problem? Protiv Osijeka su se trudili, ali nije išlo...

"Jedno je pristup pojedinaca, pojedinačno kao igračima im se ne može zamjeriti, a drugo je momčad koja ne postoji. To je sasvim nešto drugo. Nogomet je kolektivni sport i ne može se pojedinca apstraktirati u pozitivu ili negativu kad momčad gubi i kad momčad ne izgleda kao momčad i to je najveći problem, a zna se tko stvara momčad, od dovođenja igrača do trenera koji od tih igrača mora napraviti momčad. S te strane, ne zamjeram Fabiju Cannavaru da on kao trener ne može napraviti ne znam što, ali zamjeram da se ništa ne vidi, ne vidi se momčad, put, njegova ruka, ono što svaki trener mora pokazati jasno i glasno, to je problemm ništa drugo".

Ne vidi se Cannavarov trenerski potpis, je li dobro bilo dovesti trenera koji ne poznaje hrvatski nogomet?

'Diskutabilno je dovođenje bilo sportskog direktora bilo trenera stranca'

"Općenito je diskutabilno dovođenje bilo sportskog direktora bilo trenera stranca, iz razloga što je hrvatski nogomet specifični posao. Nije posao u Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Austriji, Njemačkoj, ne znam ni ja gdje, to je specifičan posao. Iz razloga što je mentalitet ljudi drugačiji, mentalitet igrača je drugačiji, iz razloga što je trener obavezan stvarati kapital iz mladog igračkog kadra, znači iz svojih mladih igrača. Pa, već i vrapci na grani znaju da je hrvatski nogomet praktički minorno i mizerno zaradio od transfera prodavajući strance. Zaradio je samo prodavajući vlastite igrače, Hrvate. Znači, to je pokazatelj da mora biti čovjek koji to razumije, koji ima mentalitet, koji može prepoznati sve ono što je za nogomet i za vrhunski sport potrebno, a stranac to ipak ne može, a kad mu natrpaš u svlačionicu još na njega kao stranca još puno više stranaca, onda teško da može sklopiti jednu ekipu, grupu ljudi koji će zajedno razmišljati i biti zajedno. To je jako teško, to nije jednostavno i ja tu Cannavara najmanje krivim."

'I Bišćan je trebao dobiti dvije i pol godine da radi posao'

Je li pogrešno bilo micati Bjelicu i dovesti Cannavara?

"To nema veze jedno s drugim, to su stvari koje su se dogodile i počelo je s nakaradnom promjenom, tako se to može nazvati usred proljetne sezone Čačića i dovođenjem Bišćana, ne zbog dovođenja Igora Bišćana nego promjenom Čačića. Pa, kad je već to napravljeno, onda je i Igor Bišćan trebao dobiti svoje 2 godine, 2 i pol godine, da radi svoj posao, a on nije uspio dobiti to nego su i njega promijenili. Bišćan je promjenjen nakon nepune godine dana, pa je došao Jakirović i njega su promijenili nakon godine dana, pa je došao Bjelica koji, eto, promijenjen je nakon dva - tri mjeseca, pa je onda došao Cannavaro. Malo je glupo uopće to razglabati i komentirati jer za tako nešto ne postoji pravi komentar."

Puno promjena trenera je dokaz da nešto nije dobro...

"To je za jedan klub koji je veliki klub i koji mora biti veliki, ne pretendirati biti veliki nego jednostavno mora biti veliki, to je u hrvatskom narodu, onda je to malo previše".

'Mmaee nije kapacitet za Dinamo'

Mmaee je najgori stoper HNL-a, a godišnje vrijedi oko 800 000 eura. Tom dečku kao da se ne da igrati nogomet, ne shvaća u kako velikom klubu igra...

"Nije stvar da li se njemu da ili ne da, on nije kapacitet za Dinamo, kao i ne samo on. To je osnova svega i završena priča. Govoriti o plaćama igrača nije moj posao, neću nikad reći igrač nije zaslužio, to nema nikakvog smisla, samo govorim o činjeničnim stvarima, činjenica je da većina tih igrača nije imala ni približno plaću koju imaju u Dinamu, koju su dobili u Dinamu. To je kao da pred svinje bisere bacaš. To nema nikakvog smisla, nikakve veze, ali dobro, to je stvar kluba".

'Dinamo u ligi nije odigrao jednu i pol utakmicu kako spada'

U nedjelju je od 15.00 na Maksimiru derbi Dinamo - Hajduk. Za Dinamo je to utakmica odluke, Hajduk ima još lufta i kisika. Dugo nismo vidjeli takvu situaciju.

"Ne mogu reći što očekujem, ne mogu reći tko je favorit. Hajduk ima isto svojih problema, ne vide se tako drastično kao Dinamo. Ipak ima stalno neki rezultat, na koncu konca je na drugom mjestu, bio je na prvom. Dinamova momčad nije u ligi praktički odigrala jednu i pol utakmicu kako spada, igrali su što su igrali kako reba samo europske utakmice, o momčadi govorim. Momčad koja je spremna za europsku utakmicu trebala bi biti spremna i za SuperSport HNL. To nije i predviđati bilo što za derbi je gotovo nemoguće", zaključio je Ilija Lončarević.

