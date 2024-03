Ilija Lončarević, trenerski nogometni bard, bivši strateg Ponosa Zagreba, tvrdi kako ga je Dinamo sinoć protiv Paoka na stadionu Maksimir, u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige (pobjeda Dinama 2-0), iznenadio svojim načinom prezentacije.

"To dosad nije viđeno od ovog Dinama", navodi za Net.hr Ilija Lončarević i nastavlja:

"Dinamo je dosad uvijek igrao puno više kontinuirani napad. Znači, uvijek na postavljenu obranu suparnika nego ovo što je protiv Paoka prezentirao. Dinamo je protiv Paoka igrao uglavnom kontranapad, polukontru. Dobro su pokušavali igrati. Mislim da je to budućnost ove momčadi, da drugačije ne bi smjeli niti razmišljati igrati. Ako je to bio plan trenera Jakirovića, mogu mu samo čestitati i nadam se da će tim putem ići dalje".

Foto: Marko Prpić/PIXSELL Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Paok je protiv Dinama imao samo jedan udarac u okvir gola, tek u 94. Je li Iliju Lončarevića trenutno prvoplasirana momčad grčkog prvenstva razočarala?

"Nije. Paok je igrao onoliko koliko mu je Dinamo dao. Paok je imao nešto od igre do završnice, a u završnici ne zna riješiti. To je osnova svega. To je njihov problem. Nije Paok momčad s nekim spektakularnim pojedincima. Problem je što su oni na 30 metara Dinama igrali dosta kombinatorno. Na svom terenu, stadionu, pred svojom publikom, ako podignu malo taj naboj i agresivnost, onda će Dinamo imati problema".

Što će biti potrebno u uzvratu?

"Ako Dinamo ostane kod ovog, ima jako dobar rezultat, onda će isto tako biti puno više prilike za ovo što sam maloprije kazao, za tu pokazanu želju i volju. Da se ide u napad, u tranziciju, praktički u svakom napadu kad god je lopta oduzeta u veznoj liniji, ili obrambeni igrač slobodan da može dati prvi pas malo dubinski i tog trenutka je dosta igrača bilo u kontranapadu i to je na neki način novost u Dinamu. Ponavljam još jednom - nadam se iskreno da će Dinamo tako i dalje nastaviti".

Maxime Bernauer je postao jedan od ključnih igrača Dinama. Uz Petkovića, Baturinu, Mišića, Ademija...

"Bernauer je donio neočekivano jednu mirnoću, što se nije baš moglo očekivati. Donio je jedno znanje igre i samopouzdanje da može i u otežanim uvjetima nastojati proturiti pas igrom u veznoj liniji, a ne samo napucavati duge lopte. To je donio i to je dobitak, apsolutni"

Kakav vam je u obrani?

"Za sad, njegove reakcije, intervencije, su dobre i solidne, vrlo dobre... treba pričekati da vidimo koji mu je domet. To je nešto što mi radimo grešku, naravno, ne namjerno nego jednostavno ne bi si smjeli, vi novinari i mi koji nešto malo komentiramo, ne bi si smijeli dozvoliti da nakon jedne-dvije utakmice, igrača veličamo ili ga bacamo u blato. Samo zbog jedne dobre ili loše utakmice. Svim novim igračima treba dosta vremena da se prilagode. Takav je i Sučić. Protiv Paoka je pokazao i sve više i više pokazuje da bi u budućnosti mogao biti značajan igrač Dinama.".

A Arbër Hoxha?

"Arbër Hoxha isto kao i Kaneko ulazi u ovo što sam maloprije rekao. Ne treba ocijenjivati igrača ni po jednoj dobroj utakmici, kao što je imao protiv Betisa u Maksimiru ili po jednoj slabijoj utakmici, kao što je bila protiv Paoka. Iako je to bilo na profesionalno dobrom nivou. Dobro odrađeno, ali ako uzmemo u obzir da takve igrače gledamo samo kao napadače u završnici, što naprave itd, e onda je to nedovoljno. Njega isto treba čekati da se prilagodi, isto kao i Kaneko koji je u nekakvoj krizi. Treba to sve skupa sjesti na svoje mjesto. Trebat će za to čitavo proljeće", zaključio je Ilija Lončarević.