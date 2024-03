Dinamo je sinoć na Maksimiru napravio veliki korak ka četvrtfinalu Konferencijske lige. Golovima Brune Petkovića pobijedio je 2-0 Paok i sa značajnim kapitalom putuje na uzvrat u Solun.

Srušili 47 godina staro prokletstvo

Zagrebački plavi su konačno srušili 47 godina staro prokletstvo svladavši jedan grčki klub u službenoj utakmici. Dinamovci su digrali odličnu utakmicu, hrabru, ratničku, pametnu, mudru, na iznimno visokoj razini i stigli pred vrata osam najboljih Konferencijske lige.

Naravno, ništa još nije gotovo, treba prednost iz Maksimira sačuvati u Solunu, ali izabranici Sergeja Jakirovića su pokazali da imaju sva potrebna oružja i kvalitetu za prvoplasiranu momčad grčkog prvenstva, koja je u Zagrebu prvi udarac u okvir Nevistića imala u 94. Vratar Dinama je u toj situaciji odlično reagirao.

'Dinamo je s Bernauereom postao kompaktan'

Igor Pamić, aktualni trener Karlovca, bivši igrač Dinama i reprezentacije Hrvatske, između ostalih nogometnih selekcija za koje je nastupao u karijeri, nam je nakon utakmice rekao kako ulaskom Maximea Bernauera u postavu svi problemi Dinama su se počeli riješavati. Momčad se digla jer je dobila na stabilnosti.

"Dinamo je s Maximeom Bernauereom postao kompaktan, momčad koja može imati balans, koja se ne raspada. Dinamo je s njim momčad koja može svakog izdominirati i plitko se braniti. Dinamo je s Maxime Bernauerom puno dobio. On izgleda u liniji s Teophileom Catherineom odlično", tvrdi Igor Pamić i izdvaja nam ključni detalj:

"Znate li koji je ključni detalj u 'buđenju' Dinama. Ključni detalj za Dinamo je bio trenutak kad je imao puno ozlijeđenih stopera za prvu utakmicu šesnaestine finala KL protiv Betisa u Sevilli. Da se to nije dogodilo, tko zna kako bi Dinamo danas izgledao, što bi s njim bilo. Sva sreća da je silom prilika mogao igrati Maxime Bernauer i sad je to druga momčad Dinama, puno stabilnija, puno bolja. Jednostavno, Dinamo ima sve potrebno i s tom jednom stabilnošću, mogućnošću otraga, digli su se ostali igrači u momčadi."

Div iz Žminja nije tu stao. Nastavio je sa stručnim komentarom onako kako samo on to zna - detaljno i analitički.

"To je Dinamu donijelo ovaj rezultat. To je bio ključ svih ovih Dinamovih zadnjih uspjeha i zadnjih dobrih partija. Sjetimo se samo prve utakmice Dinama u nastavku natjecanja u HNL-u protiv Lokomotive, koja je imala 6 napada, od toga tri gola. Sad to više nije slučaj. Ipak je to sad druga priča. To je ključ Dinamovih uspjeha i razigranosti momčadi koju sad momčad Dinama i prezentira".

Bruno Petković najsjajnija zvijezda iznad Metkovića

Bruno Petković zasjao je kao najsjajnija zvijezda iznad Metkovića. Postigao je dva gola i trenutno je na 16 pogodaka za Dinamo u svim natjecanjima ove sezone uz 7 asistencija. Sa 7 golova, Bruno Petković je prvi strijelac Konferencijske lige. Je li Bruno Petković trenutno najbolji HNL igrač, ako gledamo formu i učinak?

"Slažem se da je Bruno Petković danas riješio utakmicu, međutim nemojmo ga previše hvaliti. Vidjeli smo prošle nedjelje u Osijeku da ima i slabih trenutaka. Treba tu biti oprezan. Ima puno utakmica u prvenstvu i u Konferencijskoj ligi, ali veseli kad je takav igrač statistički dobar. Jer, Petković uvijek može biti dobar, međutim bitno je kad je statistički dobar, da ga to puni samopouzdanjem. Ne samo njega, puni i čitavu momčad, svi se osjećaju sigurnije i to je strahovito bitno", priča nam Igor Pamić i dodaje:

"Ovakve utakmice definitivno su kao rođene za njega i najbolji igrači su najbolji kad je najpotrebnije. To uopće nije sporno. Ne bi trebali baš previše pričati je li Bruno Petković kvalitetan ili nije. Znamo da je TOP igrač, samo je pitanje ima li dan, nema li... da li je nekad voljan ili nije itd. Više ima volje, nekad malo manje".

Pamić je otkrio zašto Dinamo igra bolje u Konferencijskoj ligi nego u HNL-u.

"Postoji razlog za to. Jedna posebna motivacija i manji stres. Svaka pobjeda, uspjeh u Europi je bonus i injekcija samopouzdanja. Jer, u KL ne postoji pritisak. U HNL-u Dinamo ima pritisak, tj imperativ, osvajanja naslova prvaka Hrvatske i u situaciji u kojoj se Dinamo trenutno nalazi, da lovi Rijeku i Hajduk u poretku, to ponekad nije lako. Znaš da ti je u HNL-u, u tom konstantnom lovu za Rijekom i Hajdukom, svaki kiks katastrofa, a u Europi je svaki dobar potez, rezultat, jedan bonus. Ima troduplo značenje što se igre tiče, slažem se."

'Dinamu odgovaraju otvorenije momčadi, tranzicija'

No, nije to sve...

"Još jedna stvar je vrlo bitna za Plave. Dakle, Dinamu odgovara da su momčadi malo otvorenije, tranzicija. Rekao sam već toliko puta da je Sergej Jakirović trener koji voli tranziciju, zna fantastično pripremiti momčad. Oni su to protiv Paoka fenomenalno odradili. Čitava momčad je bila odlična. Anulirali su sve, baš sve prednosti Paoka i istovremeno bili opasni i iskoristili sve greške i rupe koje im je Paok iz Soluna ostavio."

Martin Baturina također igra sjajno...

'Baturina je ekstra, on nije običan igrač'

"Martin Baturina je ekstra igrač. On nije igrač, on je ekstra igrač. I već sad u ovim godinama Martin Baturina radi razliku u dresu Dinama u europskim natjecanjima. To nije sporno. Normalno da smo kukali, ja prvi i govorili da Dinamu nije problem ništa, da nema problema, samo nek podigne formu Baturini i Petkoviću i onda Dinamo izgleda dobro."

Četvrtfinale KL Dinamu se smiješi, ali sad treba preživjeti Grobnicu (Toumba stadion).

'Dinamo je bolji, treba samo ostati momčad mirna'

"Dinamo ima fantastičan rezultat i ne može biti bolji, ali ovaj put bi rekao da nije gotovo. U Solunu će biti, znate dobro i sami kakav će na Grobnici biti ambijent. Svi znamo što se dogodilo na utakmici AEK - Dinamo prošlog ljeta. Znate i sami kakav će to biti spektakl oko te utakmice. Dinamo prvenstveno mora ostati miran. Paok će sve dati za dobru pripremu. No, u suštini takav ambijent i nervoza odgovaraju Plavima. Ako ostanu mirni. Paok ima kvalitetne pojedince i Dinamo će morati opet biti na maksimalnoj razini u Solunu, da ne bi ušao u probleme. Ovo je rezultat koji s eventaulno jednim primljenim golom, može sugerirati probleme. Ne treba se previše potrošiti. Dinamo treba znati da je dobar, da je bolji što je i pokazao protiv Paoka i s takvim samopouzdanjem ići na taj put", zaključio je Igor Pamić.