Vahid Halilhodžić bio je trener Dinama kad je prvak Hrvatske posljednji put igrao protiv Paoka iz Soluna.

U sezoni 2010./2011, zagrebački plavi su igrali dvije utakmice protiv Paoka u skupini D Europske lige i u obje (krajem rujna i sredinom prosinca 2010.) izgubili minimalno i nesretno 1-0.

Ova druga utakmica odigrana na stadionu Maksimir je bila odlučujuća za Dinamov plasman u nokaut fazu, tj prezimljavanje u Europi, europsko proljeće... javio nam se Vaha jutros kako bi nam prokomentirao jučerašnju Dinamovu pobjedu protiv crno-bijelih u maksimirskom grotlu.

Prije 13 i pol godina, Bad Blue Boysi su tada bojkotirali utakmicu, pa je Vahin Dinamovo ostao zakinut za pravu gromoglasnu navijačku podršku, ne alealeštine.

Ljudi su bili na utakmici zbog besplatnih karata, kapa i šalova, a vidjelo se čim je krenulo nizbrdo, nije bilo pjesme ni podrške, a i pola ljudi je napustilo stadiona 15 minuta prije utakmice. Vahid Halilhodžić je isto primijetio da je ova utakmica Dinama protiv Paoka bila u mnogočenu drugačija od njegove na Maksimiru tog 15. prosinca 2010.

"Jučerašnja utakmica je bila drugačija od moje. I teren je bio bolji i atmosfera", tvrdi nam Vahid Halilhodžić i nastavlja:

"Dinamo je protiv Paoka ostvario vrlo značajnu pobjedu, s puno rutine i discipline. Bila je to utakmica tipična za Europu, s puno aplikacija. Nije Dinamo dominirao u igri, nego je prepustio igru Paoku da on kombinira i onda nakon rekuperacije htjeli su preko brzih napada, polukontri i kontri. I u tome su uspjeli jer su na taj način postigli oba gola. Brzim reakcijama s loptom prema naprijed u trenutku izlaženja u tranziciju. Znači, pokukontre i kontre su bile Dinamu oružje, način igre."

"Prvi gol je došao poslije greške igrača Paoka, a drugi gol nakon jedne fine lopte Baturine, kombinacije. Bila je to jedna majstorska lopta u dubinu prema Petkoviću koji je dao dva gola. Međutim, još nije to gotovo. Dinamo će morati u Solunu odigrati još jednu dobru utakmicu, posebno u obrani."

Ta Dinamova igra na polukontre i kontre, prepuštanje lopte suparniku u noge, ima li takva igra Dinama smisla i u HNL-u ili samo u Europi? U HNL-u su dinamovci ti koji dominiraju posjedom.

"Ne mora značiti da ako imaš posjed da ćeš i pobijediti. Neke statistike čak govore da od tri utakmice, u dvije dobije momčad koja ima manji posjed lopte. Zavisi kakvu ekipu imaš i jesi li u stanju tako odigrati. Man City ili Barcelona imaju kapacitet i igrače da drže loptu u posjedu, dok već Real Madrid nije momčad koja toliko dominira posjedom, drži loptu u nogama. Liverpool isto tako. Postoje klubovi koji imaju takve igrače koji mogu tehnički podnijeti takvu igru. Znate, vrlo je kobno pokušati odigrati tako s igračima kojima takvo što ne odgovara, e onda si osuđen često na poraz".

"Što se tiče Dinama, protiv Paoka sam primijetio da je to ekipa koja je htjela, koja voli kombinirati. Dinamo je ostao u bloku i čekao na brzu reakciju. Nakon što su dobili loptu brzo su odigravali u dubinu i uspjeli su u tome."

Vaha je nesretno izgubio protiv Paoka u oba dvoboja 2010.

"U prvoj utakmici u Solunu, Paok je samo jednom ušao u naš šesnaesterac i mi smo si dali jedan autogol. Mi smo više dominirali u toj utakmici, a oni su dobili. Druga utakmica je donijela zaleđeni teren. I tad smo nesretno izgubili, jedna se lopta nesretno odbila, golman se okliznuo i izgubili smo opet 1-0. Nismo uspjeli opet, a bili smo i drugi put dominantni u odnosu na Paok. Sjećam se, u jednom trenutku sam uveo 4 ili 5 napadača, samo da zabijemo. Nismo nažalost. Bilo je tad drugačije Dinamu igrati. Jučer je teren bio dobar, prava atmosfera na tribinama i utakmica jednog europskog natjecanja."

"Dinamo kad igra Europu podigne nivo za razliku od HNL-a u kojem dominira, ima posjed lopte. Sinoć je bilo malo drugačije. Najvažnije u svemu tome je rezultat"

Je li Dinamo s jednom nogom u četvrtfinalu KL? Kapital od 2-0 je dobar, ali vrlo varljiv. Pokojni Miroslav Ćiro Blažević je znao reći kako je vodstvo 2-0 najvarljivije, najgori rezultat. Kao, imaš prednost, misliš da si siguran, a sve se vrlo brzo može istopiti. Dobiješ jedan gol i eto ti panike.

"Točno to. Posebno sad to ima na jačini kad gol u gostima nema vrijednost gola u gostima kao prije, ne predstavlja ništa. Suparnik može dobiti gol-dva, a onda okrenuti kod kuće i zabiti i više nego suparnik. Ne moraju zabiti dva gola za jedan, ako me razumijete. 2-0 je dobar rezultat, ali nije presiguran. Brzi gol i u problemu si."

Vahid Halilhodžić osjetio je atmosferu Grobnice (Toumba stadion) u Solunu. Tko to preživi, živjet će vječno...

"Istina. Na Paokovom stadionu Toumba, što u prijevodu znači Grobnica, je paklena atmosfera. Na svim stadionima u Grčkoj je užarena atmosfera - AEK, Panathinaikos, Olimpiakos, Aris... tamo su navijači posebno strastveni, žestoki. Oni na stadionu rade spektakl, žele impresionirati do te mjere da njihov klub reagira dobro na valovima te energije, a suparnik da se smrzne."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Gate 4 - ultrasi Paoka

Nije tu Vaha stao...

"Da mu se odsjeku noge, to navijači Paoka žele postići. Ta atmosfera na Toumbi može biti opasna za suparnika. Ako neka momčad počne paničariti, gubiti glavu, nema joj spasa. To su uglavnom momčadi koje nemaju rutinu, iskustvo igranja jakih europskih utakmica, natjecanja općenito, kao i iskustvo igranja u takvim atmosferama, posebno užarenim, naelektriziranim. "

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Toumba - stadion Paoka kojeg nazivaju Grobnica

Ali, zagrebački plavi imaju sve za preživjeti Grobnicu...

"Dinamo ima svo potrebno iskustvo igranja takvih utakmicama na takvim grobnicama, Dinamo se nikog ne boji, igraju pred svojim navijačima u užarenoj atmosferi, u gostima su isto osjetili pakao, ali trebat će se posebno dobro spremiti sad za ovo što ih u Solunu čeka. Ovo će biti nešto drugačije, jedna druga utakmica. S drugačijim načinom igre Paoka. Dinamo ima još nešto jako bitno - pobjednički mentalitet. Pobjednički mentalitet se vidi i stvara upravo u utakmicama kao što su Betis, Paok... ambicija, samopouzdanje, dobro raspoloženje. To su atributi za dobar uspjeh i daju konkretne posljedice, što vidimo u rezultatima Dinama sad u Europi".

I za kraj, Vahid Halilhodžić nam je kazao:

"Ja bih htio, navijam da ovaj Jakirovićev Dinamo protiv Paoka osveti onaj moj, odnosno naš 2010., kad smo igrali protiv njih i doživjeli nesreću. Paok nije stvorio puno šansi, igrali su kao Talijani, dosta realistično njihovom stilu igre, ali dali su dva gola u dvije utakmice."