IKONA JUVENTUSA SMATRA DA JE BUFFON PRETJERAO: ‘Kada je onako govorio…Teško mi je to bilo razumjeti’

Juventusova legenda Alessandro Del Piero ne slaže se s Gigijem Buffonom koji je žestoko opalio po sucu utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Juvea i Real Madrida.

“Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, životinja”, rekao je Gigi neposredno nakon utakmice, još uvijek bijesan zbog sučeve odluke.

Engleski sudac dosudio je u nadoknadi kazneni udarac nakon kojeg je Cristiano Ronaldo zabio gol za prolazak u polufinale.

“Kada je Gigi govorio o sucu…Teško mi je to bilo razumijeti”, iskreno je rekao Del Piero za Sky Sportsu.

“Ne razumijem zašto govorimo o suđenju i u prvoj utakmici? Nogomet je takav, i analiziraš ono što se dogodilo – bilo da je bilo lijepo ili ne. Mislim da će za nekoliko dana reći drugačije stvari o sucu”, rekao je bivši Buffonov suigrač koji je s Gigijem osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine.