IMA JASAN CILJ / Najbolji igrač svijeta 1994. nakon 15 godina se vratio na teren: 'Želim nešto jasno reći'

Proslavljeni brazilski nogometaš Romario 1994. odveo je Brazil do svjetskog naslova u SAD-u, pritom zabivši pet golova, da bi na kraju te godine bio proglašen i najboljim igračem svijeta. Bogatu karijeru završio 2009. u America-RJ-u, a sada u 58. godini odlučio se registrirati za taj klub opet kao igrač. U tom brazilskom drugoligašu igra i njegov sin Romarinho. "Želim nešto jasno reći, neću igrati u prvenstvu, ideja je da odigram nekoliko minuta na nekim utakmicama. Za Americu je najvažniji cilj biti prvak ove godine kako bi smo se sljedeće sezone mogli natjecati u glavnoj diviziji našeg prvenstva u Rio de Janeiru", kaže Romario koji naporno trenira. "Najveći cilj mi je zaigrati sa sinom, to žele mnogi sportaši." Nakon što se povukao iz nogometa postao je senator i radi istrage o korupciji u brazilskom nogometu. "Moj posao u senatu radim već 13 godina i ovo me neće omesti. Vi koji me stvarno poznajete znate koliko sam posvećen stvarima koje su vrlo važne u životima ljudi."