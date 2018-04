BUFFON SE NIJE SUZDRŽAVAO NAKON DRAMATIČNE UTAKMICE: ‘Sudac nema srce, nego kantu za smeće’

“Zadovoljan sam jer odlazimo s visoko uzdignutim glavama i jer smo vratili nešto ponosa talijanskom nogometu”, rekao je Buffon

Nakon šokantne završnice utakmice između Reala i Juventusa u kojoj je sudac u 93. minuti dosudio najstrožu kaznu za momčad iz Madrida, Gianluigi Buffon još neko vrijeme nije mogao doći sebi.



Sporna situacija odigrala se ispred njegovih očiju, a on je uvjeren da se nije radilo o prekršaju za penal. Bio je i toliko ustrajan u pokušajima da to objasni sucu Michaleu Oliveru da mu je ovaj pokazao crveni karton. Buffon je bijesan odjurio u svlačionicu – tužan kraj za talijanskog velikana u vjerojatnoj posljednoj utakmici Lige prvaka.

“Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, životinja”, rekao je Gigi neposredno nakon utakmice, još uvijek bijesan zbog sučeve odluke.

‘Jako sam ponosan’

“Ne mogu se tako rušiti snovi momčadi. Mogao sam sucu reči bilo što u tom trenutku, ali on je morao shvatiti stupanj katastrofe koji je stvarao. Ako ne možeš podnijeti pritisak i imati hrabrosti donijeti pravu odluku, sjedi na tribinu sa ženom i djecom i jedi čips”, poručio je ljutiti Buffon koji se ipak uspio malo primiriti.

“Jako sam ponosan na sve što smo učinili u Madridu. Bili smo udaljeni samo jedan gol od čuda, a kraj je bio doista jadan. Zadovoljan sam jer odlazimo s visoko uzdignutim glavama i jer smo vratili nešto ponosa talijanskom nogometu”, prenose talijanski mediji.