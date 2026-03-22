FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA BIH TERENIMA /

Horor na utakmici: Igrač udario gledatelja šakom u glavu, nastao potpuni kaos

×
Slika nije povezana sa slučajem iz članka.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija

Utakmica je nakratko prekinuta, a nakon smirivanja situacije ipak je nastavljena

22.3.2026.
22:12
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

S nogometnih terena u Bosni i Hercegovini ponovno stižu neugodne vijesti. Na utakmici niželigaša Nemile i SAŠK Napretka došlo je do ozbiljnog incidenta kada je igrač gostujuće momčadi nasrnuo na navijača.

U susretu Druge lige FBiH grupa Centar situacija je izmakla kontroli nakon što je nogometaš SAŠK-a udario domaćeg gledatelja, što je izazvalo opći kaos. Ubrzo su se u sukob uključili i ostali igrači, a napetosti su eskalirale do masovne naguravanja na terenu, zbog čega je morala intervenirati i policija.

Utakmica je nakratko prekinuta, a nakon smirivanja situacije ipak je nastavljena. Na kraju je SAŠK stigao do pobjede 2:1, preokrenuvši rezultat nakon vodstva Nemile.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto je Livaja jedan od najvećih igrača Hajduka ikada!

TučnjavaBosna I Hercegovina

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike