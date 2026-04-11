Igrač Dubrave namjerno zabio autogol, pa sada dao objašnjenje

U utakmici 26. kola SuperSport Prve NL sastali su se Dubrava Tim Kabel i Cibalia. Utakmica je završila 2-2, a apsolutna zvijezda susreta bio je Ante Matić s po jednim pogotkom i autogolom.

Cibalia je bolje krenula u susret, zabivši prva u 35. minuti preko Svena Sopića. A deset minuta kasnije desila se situacija o kojoj će se dugo pričati. Naime, nogometaš Dubrave Ante Matić je vraćanje lopte prilikom "fair-play" poteza Cibalije iskoristio da loba gostujućeg golmana i postigne izjednačujući pogodak. Samo par trenutaka kasnije Matić s centra vodi loptu do svojih vrata i postiže autogol.

Ovako je nakon utakmice Matić objasnio cijelu situaciju:

"Dobio sam loptu, išao sam na iznuđivanje penala. Sudac ga nije svirao, a ja sam ostao ležati i gledao sam u pod. Nisam vidio da su protivnički igrači izbacili loptu. Digao sam se, svi su bili na 16 metara, dobio sam loptu i zabio gol. Rekao sam da nisam vidio, da ću zabiti autogol, da nikad u životu ne bih htio zabiti tako ružan gol", rekao je Matić.

Čudnu situaciju pogledajte

Do kraja utakmice Matić je stigao i do asistencije kada pogađa Robert Janjiš.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice plasirale su se na Europsko prvenstvo