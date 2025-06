Ništa od Conteovog povratka: Predsjednik Juventusa otkrio tko će voditi momčad sljedeće sezone

Igor Tudor preuzeo je klupu Juventusa od Thiaga Motte u ožujku ove godine. Momčad se tada nalazila u teškoj situaciji, izgubili su dvije utakmice zaredom uz gol-razliku od 7:0. Tudor je stigao kao spasitelj koji mora podignuti momčad u kratkom vremenskom roku. Potpisao je ugovor do kraja sezone uz obvezno produženje za iduću, ako izbori plasman u Ligu prvaka.

47-godišnji hrvatski stručnjak to je i učinio, no njegova budućnost u klubu ostala je nesigurna kada se aktualnog prvaka Italije Antonija Contea počelo povezivati s povratkom u 'Staru Damu'. Interes je bio obostran, ali do suradnje neće doći jer predsjednik Juventusa Damien Commolli potvrdio je kako će Tudor ostati na klupi ove sezone. "Odlučili smo nastaviti s Igorom za Klupsko Svjetsko prvenstvo i ne samo to, ostat će trener i sljedeće sezone" - rekao je.

🚨⚪️⚫️ OFFICIAL: Igor Tudor has been confirmed as Juventus manager also for next season, agreement done.



“We’ve decided to continue with Igor for the FIFA Club World Cup and not only, as he will stay also next season”, Comolli has announced. pic.twitter.com/ixY3s8g5PM