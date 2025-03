Tudor odradio prvu press konferenciju u Juventusu: 'Thuram mi je rekao da mu ošamarim sina'

Igor Tudor u subotu će voditi prvu utakmicu na klupi Talijanskog giganta Juventusa. Torinska Stara dama dočekat će Genou u 30. kolu talijanske Serie A te će tražiti prekid niza od dva uzastopna poraza u kojima imaju zaista užasnu gol-razliku 7:0. Tudor je uoči utakmice odradio i prvu press konferenciju na klupi kluba, a njegove riječi prenosi talijanski insajder Nicolò Schira.

"Tražio sam izazov. Tako je uzbudljivo biti ovdje. Očekujem odgovornost od igrača. Juventus ima mladu i jaku momčad, stimulativno je biti ovdje. Igrači se moraju osjećati ugodno na pozicijama na kojima igraju kako bi pokazali što sve mogu. Juventus je klub koji bi svatko želio trenirati. Smatram se trenerom, radim ovaj posao između 13 i 15 godina i malo sam poseban u tom pogledu što biram srcem. Bilo s ugovorom, bilo bez njega", započeo je hrvatski trener, a onda su počela pristizati pitanja o igračima.

Prvi je na tapeti bio Dušan Vlahović: "On je vrlo jak igrač, sretan sam što ga treniram. Ono što sam rekao o njemu je istina: ima sve kvalitete prvoklasnog igrača. On je pokretačka snaga." Dotakao se zatim i Nizozemca Koopmeinersa za kojeg tvrdi kako može postići puno golova: "On je dobar igrač kojem je lako pronaći ulogu. Vidio sam neke razočarane momke, osjećaju se odgovorni što je Motta otpušten, ali motivirani su za dobar rad. Koopmeiners i Yıldız mogu postizati golove i napraviti razliku."

Foto: Profimedia

Za kraj se dotaknuo svog vremena provodenog u Juventusu gdje je igrao sedam godina i nastupio u 174 utakmice. "Kada ste u Juventusu, nikoga nije briga jeste li mladi ili stari, jedino je važno pobjeđivati i biti jak. Snaga ovog kluba je znati kako dobro odabrati ljude s radnom kulturom. Pokušao sam igračima prenijeti mentalitet i želju za pobjedom Juvea u kojem sam ja igrao." U najavi utakmice s Genoom istaknuo je njihovog trenera Patricka Vieiru za kojeg je rekao kako je prenio prave stvari na svoju momčad, a za kraj se dotaknuo anegdote sa svojim bivšim suigračem Lilianom Thuramom:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: AP

"Rekao mi je da ošamarim Kheprena, ako nešto pogriješi. Bio je odličan igrač i sjajan je tip", pressicu je završio mudrim riječima: "Ne možete pobjeđivati samo srcem inače bismo na teren poslali najvećeg navijača i pustili njega da se pobrine za sve. Igrači su protagonisti, oni su ti koji izlaze na teren."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Tudor je potpisao ugovor do kraja sezone s mogućnošću produljenja za još jednu ako izbori plasman u Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Održana skupština Dinama: Nove brojne teme na Maksimiru

Tekst se nastavlja ispod oglasa