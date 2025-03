Legendarni rumunjski napadač: 'Osvojio bih Zlatnu loptu da nije bilo kokaina'

Bivši rumunjski nogometaš Adrian Mutu rekao je da bi osvojio Zlatnu loptu da nije bilo kokaina u razgovoru za engleski Telegraph.

Mutu je doveden u Chelsea u ljeto 2003. na početku Abramovičeve ere za 16 milijuna funti nakon odlične sezone u Parmi. Mutu je odlično počeo u Chelseaju koji je sezonu pod Claudiom Ranierijem završio na drugom mjestu. U drugoj sezoni došao je Mourinho na klupu i počeli su problemi za Mutua. Posvađao se s Joseom, a onda je pao i na testu za droge kada mu je nađen kokain u krvi.

'Pogriješio sam i platio cijenu'

"Uzimanje kokaina tijekom mog boravka u Chelseaju bila je najgora odluka koju sam mogao donijeti u svojoj karijeri. Bio sam sam i tužan, ali ni depresija niti bilo što drugo nije opravdavalo moje postupke. Trebao sam zatražiti pomoć, a nisam. Međutim, iz svega se u životu uči, a ta me lekcija učinila boljom osobom - puno zrelijom i samosvjesnijom. I ponosan sam na to." Također je dodao: "Nulta tolerancija - to je bila Chelseajeva politika u vezi s drogom. I mislim da je to pošteno. Pogriješio sam, skrenuo s puta i platio cijenu za to", rekao je rumunjski napadač.

Nakon Chelseaja igrao je u Italiji, Indiji i Rumunjskoj. Najduže se zadržao u Fiorentini za koju je u pet godina nastupio 143 puta i postigao 69 pogotka. Za reprezentaciju Rumunjske dao je 35 golova u 77 nastupa. U trenerskoj karijeri vodio je Voluntari, Craiovu, Rapid iz Bukurešta, Neftchi, Cluj i Petrolul koji je napustio prije desetak dana.

