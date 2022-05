Hajduk je razbio Rijeku 3-0 na Rujevici i bacio rukavicu u lice Dinamu. Zagrebački plavi su prihvatili izazov i s istim rezultatom pregazili Osijek Nenada Bjelice, koji je ispao iz utrke za naslov. Sad branitelji naslova opet imaju +4 u odnosu na izazivača iz Splita.

Meč lopta protiv Šibenika broj 1

Dinamo, tako, sljedećeg vikenda u Šibeniku ima priliku potvrditi naslov prvaka, Hajduk u 35. kolu, pak, dočekuje Istru. Drama u HNL-u se, tako, nastavila. Plavi i Bijeli posljednji su konkurenti za naslov.

Hajduk je, k tome, jedini hrvatski klub koji je još teoretski u igri za oba trofeja.

"Prvo mi je iznenađenje što je Hajduk s takvom lakoćom dobio Rijeku, prošao Rujevicu, a ovo što sam vidio u Maksimiru mi je razočaranje za Osijek. Prihvaćam činjenicu da je Dinamo bolji, međutim sve ove stvari koje su se događale u posljednje vrijeme sa Osijekom, nisu bez veze. Da će ovakav derbi u Zagrebu biti, ne znam zašto, ali ovo je razočarenje za mene", kazao je iskreni Igor Pamić, bivši hrvatski nogometaš, sad trener trećeligaša Karlovca, koji je poznat kao komentator nogometnih zbivanja koji nemaju dlake na jeziku.

'Bjelica je svojom izjavom, nezadovoljstvom prema Upravi NK Osijek išao tražiti alibi'

Je li Nenad Bjelica izabrao loš tajming za svoje nezadovoljstvo, je li mogao sve ostaviti za kraj sezone, do koje je bilo nekoliko kola?

"Je i mogao je sigurno, ali Nenad Bjelica je išao na to svjesno, to svi znamo. On je svojom izjavom, nezadovoljstvom prema Upravi NK Osijek išao tražiti alibi, to uopće nije upitno. Definitivno je, drugačije ne možemo to komentirati. Bjelica radi fantastičan posao s Osijekom, međutim sve ovo što se događalo u posljednjih 15 dana, to meni nije normalno. Znači, kad se netko bori za naslov prvaka, kako bi onda to mogli drugačije prokomentirati nego da je alibi. S tim da imaš sve ovlasti i biraš kako te volja, znači da pljuješ po sebi. I dalje je za mene Nenad Bjelica napravio dobar rezultat, ali ovo što je sad napravio za mene je najveća greška što se tiče hrvatskog nogometa u zadnje vrijeme".

Igor Pamić nam još jednom naglašava da mu nije jasno da netko odlučuje o svemu, a onda u određenom momentu da ide na takav jedan način rješavati prvenstvo...

"Sad ne bi bilo baš dobro da još Nenad Bjelica potpiše za Dinamo nakon ove sezone. Ja stvarno ne bih volio da potpiše za Plave. To bi za mene bio kraj, a valjda neće. Nećemo tako daleko ići, ali ovo je za mene nevjerojatno. I ono što mene još više 'impresionira' kod Osijeka, dakle ništa od ništa. Nije se promijenilo ništa, niti stav, niti želja, ništa se nije promijenio. Ja nisam vidio ništa drugačije danas kod Osijeka nego prije, primjerice protiv Istre. Za mene je to nevjerojatno, nevjerojatno. Možda sam zločest i bezobrazan, lako je, znam, komentirati druge, kolege moje, ali ja stvarno danas od Osijeka nisam doživio ništa. Kao da je prijateljska utakmica s Orijentom. Ne vjerujem stvarno..."

'Ne znam da li bi ovako ispalo za Dinamo da je ostao Kopić'

I Goran Tomić i Rijeka su razočarali. Pali su bez ispaljenog metka od Hajduka.

"To nije isti slučaj. Rijeka zna da ne može, teško je motivirati igrače i staviti ih na jedan maksimum, u jednoj utakmici u kojoj nisu imali imperativ. Ali, Osijek je pobjedom mogao ostati u igri za naslov. Zato te dvije utakmive, ta dva poraza, ne mogu se uspoređivati. Možda je to bio jedan psihološki moment, finale Kupa na Poljudu vrlo je brzo, pa je Tomić tu možda igrao na neku kartu. Iako, čisto sumnjam da trener tu može igrati na takvu kartu. Jednostavno, Rijeka nije našla čip da mogu naštetiti Hajduku. No, za Osijek, definitivno mi je nepojmljivo da je odigrao tako. Sad nakon današnje balade, sve se zna. Dinamo će dobiti Šibenik, a ovo im je fantastičan vjetar u leđa. Tu dileme nema. Dinamo je bolji, danas je pokazao moć, da mu nitko nije dorastao. I još jednu stvar - Dinamo je napravio smjenu na čelu momčadi, na mjestu trenera. Ne znam da li bi sve ovo ovako i ispalo, bez obzira na utakmicu s Lokomotivom, da se to nije dogodilo. Ne znam da li bi to tako sve bilo da je ostao Željko Kopić. Moram to reći, jer vidjeli smo danas iskustvo Čačića, pripremu, Dinamo je izgledao dosta dobro".

Ljestvica:

Dinamo 34 22 7 5 63-21 73

Hajduk 34 20 9 5 60-27 69

Osijek 34 18 11 5 47-28 65

Rijeka 34 19 4 11 68-49 61

Lokomotiva 34 11 13 10 53-48 46

Gorica 34 11 8 15 40-49 41

Slaven Belupo 34 9 8 17 32-49 35

Šibenik 34 9 5 20 45-71 32

Istra 1961 34 6 10 18 38-63 28

Hr. dragovoljac 34 4 7 23 31-72 19