U posljednjem susretu 34. kola Prve HNL Dinamo je u Zagrebu svladao Osijek 3-0. Dinamo ima četiri boda više od Hajduka i blizu je obrane naslova prvaka.

Strijelci na maksimirskom stadionu bili su Mislav Oršić u 34., Dario Špikić u 60. i Luka Menalo u 81. minuti, a treba reći kako je gostujući sastav iz Osijeka cijelo drugo poluvrijeme odigrao s igračem manje (isključenje Čeberka).

Dinamo do obrane naslova može doći u idućem, pretposljednjem kolu, kada gostuje na Šubićevcu. Ako pobijedi Šibenik rezultatski će nevažna postati utakmica zadnjeg kola u Zagrebu između Dinama i Hajduka. Splićani, pak, u 35. kolu igraju na Poljudu protiv Istre 1961.

Čačić: 'Ova energija oko kluba je prekrasna'

"Dinamo je danas izgledao onako kako ja želim. Nismo previše dozvolili Osijeku. Došli smo do vodstva nakon sjajnog pasa Petkovića. Prvenstvo nije gotovo. Imamo još dvije utakmice. Moramo se odmoriti i odigrati najbolje što možemo u sljedeće dvije utakmice", rekao je nakon utakmice trener Dinama Ante Čačić za ArenuSport pa dodao:

"Nastojali smo skinuti teret s igrača, skinuti pritisak. Uspjeli smo to. Ova energija koja je oko kluba, ovaj ambijent koji su navijači stvorili, bio je prekrasan. Ali ne možemo unaprijed upisati bodove protiv Šibenika. Morat ćemo se potruditi. Bit ćemo bez Mišića, koji je jako važan igrač. Nadam se da ću pronaći rješenje", zaključio je trener Dinama.

Bjelica: 'Postali smo dobar kandidat za naslov prvaka'

Zatim je za ArenuSport izjavu dao i trener Osijeka, Nenad Bjelica.

"Čestitao bih Dinamu na zasluženoj pobijedi. Do isključenja smo izgledali dobro, a nakon toga je bila jednosmjerna ulica. Dinamo je prekvalitetan da ispusti vodstvo od 1:0 i igrača više. Nemam što puno prigovoriti svojim igračima. Imali smo šansu Miereza i poništen gol koji je zabio rukom", rekao je Bjelica.

"Kažem, nakon isključenja je Dinamo bio puno bolji i nismo ih mogli ugroziti. Svi su gubili bodove kroz prvenstvo pa tako i mi. Htjeli smo osvojiti tri boda, tako smo se i postavili. Mislim da smo mi postali dobar kandidat za naslov prvaka. Mislim da svi koji rade u klubu moraju željeti te titule, ne samo treneri i igrači. Onda možemo konkurirati za titulu kao Hajduk i Dinamo. Ja imam godinu dana ugovora s Osijekom. Pokušat ćemo što dostojanstvenije završiti ovu sezonu", zaključio je Bjelica.

Bjelica: 'Dinamo je space shuttle'

Održana je i press konferencija gdje su treneri podijelili svoja razmišljanja.

"Dinamo i Hajduk imaju bolju atmosferu nego mi i jači su od nas. U tim samim klubovima ljudi puno više žele nego što žele naši ljudi. Igrači i ja smo to željeli, ali svi skupa moramo ti više željeti. Nije do publike, mi imamo potporu naših navijača. Mi smo inferiorni u puno stvari u odnosu na Dinamo, Hajduk pa čak i Rijeku i za nešto više moramo svi puno više raditi i željeti. Jučer vidim predsjednika Jakobušića na utakmici juniora. Zato oni više zaslužuju biti u toj borbi nego mi, isto vrijedi i za Dinamo", rekao je Bjelica pa još dodao:

"Teško mi je reći koliko moramo biti jači, ali velika je razlika između Osijeka i Dinama. Bio sam u sustavu oba kluba, Dinamo je space shuttle za nas po svemu. Ako pričamo samo o proračunu razlika je 45 milijuna eura. O čemu pričamo? Ne želim se ponavljati. Sad to zvuči kao neki alibi, ali jednostavno je tako i mi to moramo prihvatiti. Morali bismo svi ići u istom pravcu kao što idu oni koji su bolji od nas i onda možda imamo šansu. Nemamo mi ni taj gard osvajača titule, Rijeka to ima jer je osvajala Kup i to se tek mora stvoriti. Mi smo stvorili status kandidata za trofeje, ali treba nam više kao i podrška gradonačelnika."

Čačić: 'Vjerujem da ćemo u Šibeniku potvrditi naslov prvaka'

"Ja sam igračima rekao da smo mi ti koji odlučujemo o naslovu i da je sve na nama i da ne očekujemo da netko za nas odrađuje posao. Mislim da nam je rezultat na Rujevici išao u prilog. I protiv Lokomotive smo imali ovako fantastičnu podršku, ali naša prezentacija nije bila dobra. No, znali smo što moramo popraviti i danas smo pokazali gard prvaka. Mišić je krucijalan igrač za našu igru i nedostajat će zbog kartona. No, nema igrača koji ne zaslužuje ovdje biti i vjerujem da ćemo naći rješenje za njega i da u Šibeniku opet budemo momčad koja kontrolira utakmicu i koja će potvrditi naslov prvaka", rekao je Čačić.