Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić najavio je da će testirati formaciju s tri stopera u obrambenoj liniji, što je svojevrsni trend današnjeg nogometa i sličan ili čak isti sustav u kojem nekolicina važnih hrvatskih reprezentativaca sve češće igraju u svojim klubovima. No, dosad izbornik nije imao prostora za uvježbavanje, bilo kakvo eksperimantiranje u tom pogledu.

Znate i sami da su se Vatreni plasirali na SP u Katar 2022. u posljednjem kvalifikacijskom kolu protiv Rusije na Poljudu, a u takvoj situaciji kad se lovi posljednji vlak za natjecanje, uigravanje i eksperimentiranje nisu baš poželjni. Čitave kvalifikacije su, zapravo, bile prava borba za plasman na Mundijal koje su za Hrvatsku bila započela povijesnim ljubljanskim porazom od Slovenije u 1. kolu, prvim ikad kad je riječ o međusobnim srazovima Hrvatske i Dežele...

Ostaje pri 4-2-3-1 i 4-3-3, međutim...

Izbornik je sam rekao kako, u biti, ostaje pri svojih dosadašnjih 4-2-3-1 i 4-3-3, ali sad ima mogućnost, prostora pa će na treninzima i nadolazećim utakmicama probati neke drugačije varijante. Prijateljski susreti u ožujku protiv Slovenije i Bugarske u Dohi, idealni su za to...

"Podržavam tu nakanu izbornika Zlatka Dalića, ideju, pogotovo što Hrvatska igra već godinama u ovom istom rasporedu, ali ono što je bitnije je da imamo iskusne igrače koji se poznaju, koji znaju igrati i koji mogu reagirati u svakom trenutku i na svakom mjestu fantastično. Svakako, ideja s trojicom iza je za pozdraviti. Samo, ne znam da li Dalić razmišlja da mu to bude prvi sustav igre ili rezervni. U svakom slučaju, treba imati takvu jednu mogućnost. Može se dogoditi da neki igrač nedostaje koji je bitan, da eventaulno možeš suparnika iznenaditi na njegovu igru", govori nam bivši nogometaš, sad aktualni trener drugoligaša Karlovca i jedan od najcijenjenijih komentatora nogometnih zbivanja u Hrvata, ali i šire, Igor Pamić.

Kao igrač, Igor Pamić je bio fighter. Takav je i kao trener. Veliko srce i hrabrost, naravno i razumijevanje u nogomet, ono su što ga krasi. Stoga, za sistem s trojicom iza koji zna biti rizičan govori kako se zapravo s idejom, trenutno, ne može ništa izgubiti...

'Zlatko Dalić puno može dobiti svojom idejom'

"Zlatko Dalić može samo izgubiti prijateljsku utakmicu, ali zato može puno dobiti", objašnjava nam Pamić.

Jedan od glavnih problema u igri hrvatske reprezentacije tijekom Dalićeva mandata bila je kretanje u izgradnju napada odnosno prva faza ofenzivnog dijela igre, pa se znalo događati dosta često da stoperski parovi uopće ne sudjeluju u izgradnji napada, zbog čega se kreativci poput Modrića i Kovačića moraju spuštati duboko po loptu u svoju polovicu i vezati obranu i napad, čime postaju manje opasni u ofenzivnom dijelu, udaljeniji od te posljednje četvrtine travnjaka u kojoj trebaju djelovati ofenzivno, ne igraju bliže golu što njima više odgovara jer su tako opasniji, a uz spomenuto troše se na neke druge zadatke...

Formacija s tri stopera u obrambenoj liniji trebala bi, stoga, rješiti taj problem. Bekovi bi trebali više napadati, njihova uloga bi bila u tom pogledu ofenzivnija, ali općenito zato i kud i kamo dinamičnija, jer će aktivno morati igrati u oba smjera. Šime Vrsaljko, primjerice, takvu poziciju igra kod Diega Simeonea u Atletico Madridu, nešto između desnog beka i krila. Znači, to je uloga tzv. lažnog wingera...

"Gledajte, svaka utakmica je priča za sebe. Hrvatska je imala jednu specifičnu situaciju. Nakon srebra na SP-u u Rusiji očekivalo se previše možda u određenom momentu. Tu je, normalno, i smijena generacije. Treba tu biti oprezan i umjereni u izjavama i najavama. E sad, koga gdje staviti, znate da od mene to nećete dobiti, na to neću odgovoriti, zato je tu izbornik Zlatko Dalić koji je i plaćen za to. U pripremnim utakmicama ćemo najbolje vidjeti tko je za kakvu poziciju u tom novom sustavu igre. U Hrvatskoj igraju igrači koji posjeduju kvalitetuna visokom nivou, njima nisu potrebne duge pripreme, treba ih samo usmjeriti, prezentirati im jednu viziju i ideju koju Dalić i ima. Brzo će to sve sjesti na svoje mjesto. Zašto ne igrati u jednoj te istoj utakmici dva različita sustava? Ideja Dalića je fantastična, e sad hoće li izbornik pogoditi u određenoj utakmici, to je već nešto drugo".

Dobro je i to što izbornik Zlatko Dalić nije zlopamtilo, pa je nakon dugo vremena pozvao senatora Šimu Vrsaljka koji igra u odličnoj formi. Trenutno je lakše ozlijeđen, zadobio je protiv Betisa u Sevilli kontuziju stražnjice, ali trebao bi biti na raspolaganju Zlatku Daliću za Sloveniju i Bugarsku...

'Pozdravljam potez vraćanja Vrsaljka u reprezentaciju'

"Šime Vrsaljko je fantastičan igrač. Već sam prije govorio kako Šime pripada reprezentaciji zbog više stvari. Uz nogometnu kvalitetu, Vrsaljko je sastavni dio nogometne reprezentacije Hrvatske godinama. On je jedan od simbola naše izabrane nogometne vrste. Pozdravljam to i sad, on je jedan od simbola hrvatske nogometne reprezentacije. Međutim, to ne znači da možda ne igra na krivom mjestu. Moje mišljenje je to da je povratak Vrsaljka u reprezentaciju dobar potez Zlatka Dalića i njegovog stručnog stožera. Iako se potez ne pokaže možda dobrim na terenu, napravljen je u dobroj namjeri, vjeri..."

Bruno Petković očekivano nije dobio poziv izbornika. Iako do SP-a u studenom i prosincu ima još dosta, već sad izbornik slaže konture momčadi s kojom će otputovati u Katar. Kako sad stvari stoje, Zlatko Dalić ne može računati na Brunu Petkovića. Dugo, predugo već nema Brune na onom svom uobičajenom nivou, na kojem smo nekako svi naviknuli da igra. Čak štoviše, njegova loša forma postala je uobičajena, a nekadašnja njegova viša razina sve manje i manje postaje njegov normalni, standardni dio igre, kvalitete.

Dalić jučer nije imao potrebu ni objasniti zašto nije pozvao Brunu Petkovića. To sad s Brunom i lošom formom već traje duže vrijeme, uz povremene bljeskove koji bi trebali biti konstanta. Bruno Petković srozao se kao igrač i zna biti nevidljiv na travnjaku što prije nije bio slučaj, ali ima snagu ponovno se vratiti na očekivani nivo. Istina kako igrač poput Brune Petkovića treba Hrvatskoj, ali za sad je on out iz grupe igrača koje Zlatko Dalić vidi na SP-u. Barem nekako tako nama ispada po izbornikovim potezima, reakcijama...

'Zlatko Dalić ne mora odgovoriti na pitanje, objašnjavati nikome zašto nije pozvao Brunu Petkovića'

"Zlatko Dalić ne mora odgovoriti na pitanje, objašnjavat nikome zašto nije pozvao Brunu Petkovića i mislim da radi dobru stvar. Jednostavno, ne troši svoju energiju na Petkovića, a i pušta Petkovića na miru. Dakle, ne želi ga još dodatno opterećivati bilo kakvim izjavama po novinama, nego s njim razgovara direktno. Mislim da je to pravi put. Znate, Petković se nije izgubio, Bruno nije zaboravio igrati, samo se mora vratiti u formu kroz utakmice i treninge, sve ono što čini nogomet zanimljivim. Puno će tu ovisiti od trenera Dinama, više nego od izbornika Hrvatske. Ovisit će o igri Dinama, kao i o rezultatima i atmosfere. Hrvatskoj treba igrač poput Brune Petkovića, nismo baš puni takvih kapaciteta. Dalić uopće ne bi razmišljao za pozvati ga u reprezentaciju da on igra dobro. Vidjeli smo na koji način je zabio gol Šibeniku".

Petković je protiv Šibenika proteklog vikenda prekinuo golgeterski post i to na fenomenalan način, desnicom zakucavši moćno loptu u mrežu s nekih 14 metara atrektivno iz prve, nakon asistencije Stefana Ristovskog s desne strane. Posljednji pogodak za Dinamo zabio je Petković 20. studenog u susretu 16. kola Prve HNL protiv Osijeka na Maksimiru (1:1), dok je u Europi poentirao dva tjedna ranije, odnosno 4. studenog protiv bečkog Rapida u susretu grupne faze Europske lige na Maksimiru (3:1). Ovo je bio šest pogodak napadača Dinama u Prvoj HNL ove sezone, a ukupno deseti ove sezone...

'Bruno to ima u sebi'

"Sama tehnika udarca, odnosno reakcija je bila takva da on to ima u sebi, pokazatelj da zna zabiti i reagirati u boxu. Petković je sve, samo ne sebičan. Neki govore kako bi trebao čak biti više sebičniji u igri, neki se, pak, pitaju zašto on toliko voli podvaliti loptu? No, sve su to priče. Ono što je sigurno je to da Brunu Petkovića treba samo trenirati, s njim treba pričati, njega treba maziti i paziti. Specifična je osoba, specifičan je tip i to se vidi. Uz to, on je izvrstan nogometaš. E sad, opet ponavljam, na svima nama je u interesu da Brunu dobijemo u najboljem izdanju", zaključio je Igor Pamić.