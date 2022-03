Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, u 11 sati u zagrebačkom Double Tree hotelu, održao je konferenciju za medije na kojoj je objavio popis igrača koji će konkurirati za prijateljske utakmice protiv Slovenije i Bugarske, koje se igraju u Katru za dva tjedna.

-------

Tijek pressice Zlatka Dalića

"Uvijek je bio pritisak rezultata, i sad ostaje imperativ, ali bit će malo opuštenije. Želimo tih 8 dana maksimalno iskoristiti. Pokušat ćemo igrati s tri igrača u zadnjem redu u obje utakmice. Ne znači da ćemo tako igrati i dalje, sad samo imamo više vremena za trening. Bilo je dobro i 4-2-3-1 i 4-3-3 u nekim trenucima, ali sad ćemo trenirati s trojicom. Imamo nekih problema, Lovren nije u treningu, ne znam koliko će biti spreman, ali ide u Dohu. Majer i Perišić su preskočili ovaj tjedan, Vrsaljko je dobio udarac u kuk. Dosta bolno, ali neće biti opasno, bit će to za par dana dobro. Ostali su u ritmu, Grbić ne brani u zadnjim utakmicama. Ukoliko se njegov status ne promijeni, nećemo na njega računati. Mora braniti da bi bio u reprezentaciji", rekao je Dalić.

"Želio bih zaista zaigrati 3-5-2 i isprobati to za šesti mjesec. Samo to želim probati. Neki igrači u klubovima igraju tako, Perišić to igra u Interu… Vrsaljko? Opet igra, ima kontinuitet utakmica i zdrav je. Sad igra onako kako bi trebalo za reprezentaciju. Ovakvog ga trebam. Želim od njega još više. Obavili smo razgovor, nema nekih velikih problema. Nadam se da će biti još bolji. Razgovor ostaje među nama. Igra dobro, kvalitetno, takav mi treba", rekao je Dalić.

Što je s Lovrenom? "On je u fazi oporavka, ali ide s nama u Dohu. Nije igrao sada tri utakmice jer je ozlijeđen, ali mi se nadamo da će igrati u Dohi koliko će moći. Oporavlja se i nema fond utakmica, ali vjerujem da će dobiti minute u Dohi", rekao je Dalić.

"Nismo ostvarili želju da igramo s Belgijom. Želio sam jednu jaču, jednu malo slabiju utakmicu, izjalovilo se zbog organizacija. Slovenija i Bugarska nisu onaj top-level, ali utakmice nose jednu neizvjesnost. Trebaju nam utakmice i zbog druge jakosne skupine za SP, možemo isprobati neke stvari i prikupiti još neke bodove ako nam budu trebali za drugu jakosnu skupinu", kazao je Dalić

"Dokaz o tome da se vodi kvalitetna bitka za titulu je to koliko je HNL jak. Sve više igrača dolazi u reprezentaciju iz HNL-a. Prije to nije bio slučaj. Bilo bi dobro da nije samo Dinamo taj koji nosi bodove hrvatskom nogometu. Liga je dobra, igrači su na korektnom nivou, imaju jake utakmice. Mislim da je to dobro i za reprezentaciju", komentirao je Dalić HNL.

Zatim je otkrio što točno Mandžukić radi u reprezentaciji... "Znamo svi kolika je bila Mandžukićeva želja, karakter, on će sigurno iskustvom moći pomoći napadačima. Već prati talijansku ligu, radi dosta, potpuno se aktivirao. Već sam to govorio, nek dođu bivši igrači u reprezentaciju, mogu donijeti samo dobro, i njima i meni kao izborniku. Mandžukić, Ćorluka, Olić, Ladić, Mrmić, to su sve bivši igrači. Mislim da je to za respekt, da takvi igrači vode reprezentaciju", rekao je Dalić.

Kratko je komentirao i izbacivanje Rusije sa SP-a i stanje u Ukrajini. "Osuđujem ovo što se događa između Rusije i Ukrajine, ali to je politika, nije to pitanje za mene. Ne bih u to previše ulazio", veli Dalić.

----------

Dalić je objavio popis igrača i na njemu nema Brune Petkovića, nema niti ozlijeđenog Šime Vrsaljka, Luke Ivanušeca... Poziv je dobio Ante Budimir.

-------