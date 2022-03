Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je u Zagrebu pročitao 25 imena koja vodi sa sobom na prijateljski turnir u Dohi. Sredinom tekućeg mjeseca Hrvatsku će testirati Bugarska i Slovenija.

Testiranje formacije s tri stopera

Na popisu nema gotovo nikakvih iznenađenja, stoga je najviše pažnje privukla najava da će izbornik hrvatske nogometne reprezentacije testirati formaciju s tri stopera u obrambenoj liniji...

To je promjena koju hrvatska javnost zaziva već dugo vremena, a posebno otkada je nekolicina važnih reprezentativaca sve češće počela igrati u sličnim sustavima u matičnim klubovima. No, za tako naglu promjenu nije dosad u Hrvatskoj bilo vremena.

Zlatko Dalić uoči okupljanja u ožujku porazgovarao je s novinarom Nove TV...

'Dobro će nam doći osam dana u Kataru'

"Mislim da će nam dobro doći tih osam dana u Kataru i te dvije utakmice. Iskoristit ćemo ih prvenstveno kao team building, kako bismo se malo više zbližili uoči puta na SP. Dosad smo uvijek bili pod velikim pritiskom i imperativom rezultata na okupljanjima, ali to ne znači da ne želimo rezultat. Ovog puta će biti opuštenije, ali to ne znači da nećemo htjeti pobijediti i odigrati dobro dvije utakmice. Isprobat ćemo novi sustav s trojicom u zadnjem redu, ali ćemo vidjeti kako će to funkcionirati. Ostajemo pri svojim dosadašnjim taktikama, ali sad imamo par treninga pa ćemo isprobati nešto drugačije", kazao je Zlatko Dalić koji je naglasio kako ostaje pri svom 4-2-3-1 i 4-3-3.

Moguća nova Hrvatska

Stoga, nova Hrvatska mogla bi izgledati u ove dvije varijante:

Livaković; Lovren, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić, Vrsaljko, Perišić; Kramarić, Livaja

Livaković; Lovren, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović; Juranović, Sosa, Pašalić, Perišić; Kramarić

Dakle, u prvoj varijanti Vrsaljko bi bio desni winger s dinamikom u oba smjera, dok bi Livaja bio u samom špici napada. U drugoj bi, pak, Kovačić bio na klupi, Juranović desno, a Pašalić iza Perišića s naglaskom na ubacivanje iz drugog plana, što on inače i radi...

"Sad imamo vremena, imamo treninga pa ćemo probati taj način igre", istaknuo je izbornik Vatrenih.

"Je li taj 3-5-2 trend u nogometu posljednjih sezona kojem ste se vi priklonili ili gledate na profil igrača koji imate, jer imamo takav profil igrača?" Upitao je novinar izbornika hrvatske nogometne reprezentacije...

"Ne pratimo trendove i nisam se priklonio nikakvom sistemu, gledamo ono što imamo. Par puta smo pokušali staviti tri igrača u zadnji red, ali sad imamo vremena i želimo isprobati taj sustav. Nekoliko naših igrača to igra u svojim klubovima i to bi pokušali uklopiti“, objasnio je Zlatko Dalić.

Mario Pašalić kao centralna špica

Izbornik je naglasio i kako Mario Pašalić ima naviku ulaska u šesnaesterac i zabijanja golova iz drugog plana...

"To je zaista njegova prava pozicija i on ima naviku ulaženja u kazneni prostor i zabijanje iz drugog plana. Možda ga je Gasperini sad koristio jer nije imao izbora u špici. Mario je svestran igrač i radi svoj posao maksimalno. Može to igrati, ali njegova je prava pozicija iza špice".

O Šimi Vrsaljku, odnosno najnovijoj situaciji s ozljedom povratnika u reprezentaciju, Zlatko Dalić je naglasio:

"Najvažnije je što igra, ima kontinuitet, igra dobro i podigao se u formi. Takav Vrsaljko treba reprezentaciji i meni. Razgovarali smo, on je na raspolaganju reprezentaciji tako da među nama nema problema. Dobio je udarac, ali očekujemo da će biti sve u redu do okupljanja".